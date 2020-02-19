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Bu haber 19 Şubat 2020 15:09:24 Tarihinde eklenmiştir.

Bozova'da Gözaltına Alınan 13 Kişi Hakkında Karar Verildi

​Bozova’da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheli dün hakim karşısına çıktı.

Bozova'da Gözaltına Alınan 13 Kişi Hakkında Karar Verildi

Bozova’da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheli dün hakim karşısına çıktı. Hakim ifadesini aldığı 13 kişiyi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.
 
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütüne yardım ve yataklık eden şüphelilere yönelik Bozova’da farklı adreslere İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlu 13 şüpheli gözaltına alındıktan sonra Şanlıurfa Adliyesinde nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.
 
Nöbetçi sulh ceza hakimliğince ifadesi alınan 13 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Asayiş
Bozova'da Gözaltına Alınan 13 Kişi Hakkında Karar Verildi
Bozova'da Gözaltına Alınan 13 Kişi Hakkında Karar Verildi
​Bozova’da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheli dün hakim karşısına çıktı.
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