Urfa’da PKK/KCK-PYD/YPG operasyonu: 51 gözaltı ve Mühimmat Ele Geçirildi

PKK/KCK-PYD/YPG Silahlı Terör Örgütünün ve işbirlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik İl J.K.lığı TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yürütülen istihbarı çalışmalar kapsamında 51 kişi gözaltına alındı.
Şanlıurfa genelinde Ocak- Şubat 2020 döneminde icra edilen operasyonlar sonucu 51 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şahıslardan 14‘ü terör örgütüne üye olmak ve örgüte yardım yataklık etmek suçlarından tutuklanmış, 24’ü adli kontrol kararı ve yurt dışı çıkış yasağı ile 13’ü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Yapılan adli aramalarda;
10 Adet Kaleşnikof Piyade Tüfeği
1 Adet M16 Piyade Tüfeği
2 Adet RPG 7 Roket Atar Silahı
1 Adet Makinalı Tabanca
10 Adet Av Tüfeği
11 Adet El Bombası
631 Adet Kaleşnikof Piyade Tüfeği Fişeği
224 Adet M16 Piyade Tüfeği Fişeği
6 Adet RPG 7 Roket Atar Mühimmatı
4 Adet Roketatar Mühimmat Sevk Fişeği
96 Adet Av Tüfeği Fişeği
31 Adet Makinalı Tabanca Fişeği
18 Adet Kaleşnikof Piyade Tüfeği Şarjörü
8 Adet M16 Piyade Tüfeği Şarjörü
1 Adet M16 Silah Üstü Dürbün çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.
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