Urfa’da PKK/KCK-PYD/YPG operasyonu: 51 gözaltı ve Mühimmat Ele Geçirildi

PKK/KCK-PYD/YPG Silahlı Terör Örgütünün ve işbirlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik İl J.K.lığı TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yürütülen istihbarı çalışmalar kapsamında 51 kişi gözaltına alındı.Şanlıurfa genelinde Ocak- Şubat 2020 döneminde icra edilen operasyonlar sonucu 51 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şahıslardan 14‘ü terör örgütüne üye olmak ve örgüte yardım yataklık etmek suçlarından tutuklanmış, 24’ü adli kontrol kararı ve yurt dışı çıkış yasağı ile 13’ü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.Yapılan adli aramalarda;10 Adet Kaleşnikof Piyade Tüfeği1 Adet M16 Piyade Tüfeği2 Adet RPG 7 Roket Atar Silahı1 Adet Makinalı Tabanca10 Adet Av Tüfeği11 Adet El Bombası631 Adet Kaleşnikof Piyade Tüfeği Fişeği224 Adet M16 Piyade Tüfeği Fişeği6 Adet RPG 7 Roket Atar Mühimmatı4 Adet Roketatar Mühimmat Sevk Fişeği96 Adet Av Tüfeği Fişeği31 Adet Makinalı Tabanca Fişeği18 Adet Kaleşnikof Piyade Tüfeği Şarjörü8 Adet M16 Piyade Tüfeği Şarjörü1 Adet M16 Silah Üstü Dürbün çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.