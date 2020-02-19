Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 19 Şubat 2020 14:31:41 Tarihinde eklenmiştir.

​Göbeklitepe Yarışma Konusu Oluyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Göbeklitepe Temalı 14. Uluslararası MEB Robot Yarışması İçin Çalışmalarını Başlattı.

​Göbeklitepe Yarışma Konusu Oluyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Göbeklitepe Temalı 14. Uluslararası MEB Robot Yarışması İçin Çalışmalarını Başlattı. Dünya’da tarihin seyrini değiştiren ve dünyanın il tapınağı olma özelliği taşıyan Göbeklitepe dünyada ve Türkiye’de gündemde kalmaya devam ediyor.

Özellikle turizm alanında Şanlıurfa ve Türkiye için çığır açan Göbeklitepe, bu sefer de robot yarışmasına konu olmaya hazırlanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen ödüllü Göbeklitepe Temalı Uluslararası MEB Robot Yarışmasına katılan yarışmacılar derecelerine göre ödüllendirilecekler. 8/9/10 Nisan  tarihleri arasında düzenlenecek ola yarışma Şanlıurfa’da bulunan Göbeklitepe’nin önemine dikkatleri daha da çekecek. Birincilik alan öğrenciye 7500 TL para ödülü verilecek.
Etiketler
Yorum Yap
Güncel
Milli Eğitim Müdürü İsmail Yapıcıer: Şanlıurfa’mızın gelişimine olumlu bir noktada katkı sağlayacak
Milli Eğitim Müdürü İsmail Yapıcıer: Şanlıurfa’mızın gelişimine olumlu bir noktada katkı sağlayacak
Türkiye’nin en genç nüfuslu şehri olan Şanlıurfa’da gençlere ve öğrencilere yönelik çalışmalarını sürdüren Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi ve Kent Konseyi iş birliği ile gençlere yönelik 3 yeni protokol imzalandı.
​Göbeklitepe Yarışma Konusu Oluyor
​Göbeklitepe Yarışma Konusu Oluyor
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Göbeklitepe Temalı 14. Uluslararası MEB Robot Yarışması İçin Çalışmalarını Başlattı.
Sibel Gökçe: İbrahim Tatlıses bana tecavüz etti
Sibel Gökçe: İbrahim Tatlıses bana tecavüz etti
​Bir televizyon programında İmparator lakaplı Şanlıurfalı sanatçı İbrahim Tatlıses'in kendisine tecavüz ettiğini iddia eden Sibel Gökçe, İbrahim Tatlıses'in açtığı 'itibar davasını' kaybetti.
CHP Urfa İl Yönetimi mazbatayı aldı
CHP Urfa İl Yönetimi mazbatayı aldı
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Şanlıurfa il örgütü 37 olağan kongresini yaptı.
Emine Erdoğan: İsraftan kaçınmak, ölçülü yaşamak, yeme içmeden tutun doğal kaynakların kullanımına kadar İslam, bize sürdürülebilir bir yaşamın sınırlarını çizer
Emine Erdoğan: İsraftan kaçınmak, ölçülü yaşamak, yeme içmeden tutun doğal kaynakların kullanımına kadar İslam, bize sürdürülebilir bir yaşamın sınırlarını çizer
Emine Erdoğan, "İsraftan kaçınmak, ölçülü yaşamak, yeme içmeden tutun doğal kaynakların kullanımına kadar İslam, bize sürdürülebilir bir yaşamın sınırlarını çizer" dedi.
HSK 3 bin 384 hakim ve cumhuriyet savcısı ile ilgili terfi çalışmalarını tamamladı
HSK 3 bin 384 hakim ve cumhuriyet savcısı ile ilgili terfi çalışmalarını tamamladı
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2. Dairesi, 2019 Aralık dönemine ilişkin 3 bin 384 hakim ve cumhuriyet savcısı ile ilgili terfi çalışmalarını tamamladı.
Başhekim Aksoy Tepkisiz Kalmadı
Başhekim Aksoy Tepkisiz Kalmadı
65 yataklı Bozova Devlet Hastanesinin hizmete girmesiyle beraber ilçede arsasını hastane için bağışlayan rahmetli Enver Yıldırım’ın adının hastanede yaşatılmaması tepkilere neden oldu. Hastane Başhekimi Dr. Mehmet Fatih Aksoy, Enver Yıldırım’ın adının hastaneye verilmesi için çalışma başlatacaklarını duyurdu.
​Vali Paylaştı, İşte Yürekleri Burkan Videodaki Hasan'ın Son Hali
​Vali Paylaştı, İşte Yürekleri Burkan Videodaki Hasan'ın Son Hali
Ankara'da sokakta yaşayan ve sosyal medyada günlerce konuşulan Hasan M. ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Hasan'ın son halini Ankara Valisi Vasip Şahin sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.
​AK Parti'nin iki Ağır Topu Kongre İçin Urfa'ya geliyor
​AK Parti'nin iki Ağır Topu Kongre İçin Urfa'ya geliyor
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın Şanlıurfa'ya geleceği öğrenildi.
Meteorolojiden Urfa İçin Yağış Uyarısı
Meteorolojiden Urfa İçin Yağış Uyarısı
Meteorolojiden Urfa İçin Yağış Uyarısı
​Harran’da İYİ Parti İlçe Kongresini Gerçekleştirdi
​Harran’da İYİ Parti İlçe Kongresini Gerçekleştirdi
İYİ Parti Harran ilçe 1. Olağan kongresini gerçekleştirdi. Tek listeyle gidilen seçimde Başkan İnal, seçimi kazandı.
Halil Kendirli Son Yolculuğuna Uğurlandı
Halil Kendirli Son Yolculuğuna Uğurlandı
Türk Halk Müziği sanatçısı Halil Kendirli, son yolculuğuna uğurlandı.
Şanlıurfa'da Hayvan Hırsızları Tutuklandı
Şanlıurfa'da Hayvan Hırsızları Tutuklandı
Canpolat, Hal Pazarı Esnafını Ziyaret Etti
Canpolat, Hal Pazarı Esnafını Ziyaret Etti
​Vali Paylaştı, İşte Yürekleri Burkan Videodaki Hasan'ın Son Hali
​Vali Paylaştı, İşte Yürekleri Burkan Videodaki Hasan'ın Son Hali
​Öcalan'ın Yakalanmasını Bahane Ederek Sağlık Merkezini Yaktılar
​Öcalan'ın Yakalanmasını Bahane Ederek Sağlık Merkezini Yaktılar
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
05:43
Güneş
07:03
Öğle
12:44
İkindi
15:46
Akşam
18:15
Yatsı
19:30
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿