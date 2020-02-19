​Göbeklitepe Yarışma Konusu Oluyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Göbeklitepe Temalı 14. Uluslararası MEB Robot Yarışması İçin Çalışmalarını Başlattı. Dünya’da tarihin seyrini değiştiren ve dünyanın il tapınağı olma özelliği taşıyan Göbeklitepe dünyada ve Türkiye’de gündemde kalmaya devam ediyor.Özellikle turizm alanında Şanlıurfa ve Türkiye için çığır açan Göbeklitepe, bu sefer de robot yarışmasına konu olmaya hazırlanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen ödüllü Göbeklitepe Temalı Uluslararası MEB Robot Yarışmasına katılan yarışmacılar derecelerine göre ödüllendirilecekler. 8/9/10 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek ola yarışma Şanlıurfa’da bulunan Göbeklitepe’nin önemine dikkatleri daha da çekecek. Birincilik alan öğrenciye 7500 TL para ödülü verilecek.