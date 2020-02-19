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Bu haber 19 Şubat 2020 12:25:31 Tarihinde eklenmiştir.

İl Kültür Turizm Müdürlüğünde Kanser Hastası Kadını Taciz Ettiler

​İl Kültür Müdürlüğünde çalışan kanser hastası Olcay Senem isimli bir kadın Twitter hesabından yaptığı açıklama ile çalıştığı kurumdaki müdürün tacizine maruz kaldığını iddia etti.

İl Kültür Turizm Müdürlüğünde Kanser Hastası Kadını Taciz Ettiler

İl Kültür Müdürlüğünde çalışan kanser hastası Olcay Senem isimli bir kadın Twitter hesabından yaptığı açıklama ile çalıştığı kurumdaki müdürün tacizine maruz kaldığını iddia etti. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile şok iddiada bulunan Olcay Senem, 4 yıldır kanser tedavisi görüyorum. Kars il kültür ve turizm müdürlüğünde çalışıyorum kurum müdürünün tacizine uğradım bakanlığa cimere Kars valiliğine şikâyet ettim. Kapattılar müdürden yana oldular sesimi duyan olmadı.” diye büyük iddiada bulundu.

Çektiği videoda sıkıntılarını anlatan Senem şunları söyledi;

“Kanser olduğumu öğrendim daha doğrusu bunu strese de bağlıyorum. Kanser olduktan sonra da hala baskıları sürüyor. Şu anda Ankara'da tedavime devam ediyorum. Meme kanserini yendim karaciğer kanserini yendim. Şu anda akciğer kanseri var; yenebilecek miyim onu da bilemiyorum. Bu süre içinde beni sağa sola sürmeleri il dışına göndermelere maruz kaldım. Hala bu süreç devam ediyor hala uğraşıyorum. Beni şehir dışına göndermek için… Sesimi duyuramadım hiç kimse gidemedim derdimi anlatamadım Çiğdem bana yardım etmenizi yanında olmanızı istiyorum”

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İl Kültür Turizm Müdürlüğünde Kanser Hastası Kadını Taciz Ettiler
İl Kültür Turizm Müdürlüğünde Kanser Hastası Kadını Taciz Ettiler
​İl Kültür Müdürlüğünde çalışan kanser hastası Olcay Senem isimli bir kadın Twitter hesabından yaptığı açıklama ile çalıştığı kurumdaki müdürün tacizine maruz kaldığını iddia etti.
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