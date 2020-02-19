Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Haberimize Kayıtsız Kalmadı

​Şanlıurfa’nın Karaköprü İlçesine Doğukent Mahallesinde önceki gün “Doğukent Sakinleri Madde Bağımlılarından Tedirgin” başlığıyla gündeme getirdiğimiz haberden sonra Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Harekete geçen İl Em Emniyet Müdürlüğü ekipleri söz konusu konteyneri olay yerinden kaldırarak madde bağımlılarının barınacağı ortamı yok etti.Karaköprü’de boş bir arazide bulunan konteyner madde bağımlılarının meskeni haline gelmişti. Söz konusu konteynerde barınan uyuşturucu bağımlıları ateş yakarak çevreye de ciddi anlamda rahatsızlık veriyordu. Söz konusu alanın geniş ve açık alan olmasından dolayı vatandaşlar burayı kullanamaz hale gelmişti. Urfa.com haber merkezi olarak bu durumu gündeme getirdik. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü olaya kayıtsız kalmayarak olayı çözdü.Karaköprü’de boş bir arazide bulunan konteyner madde bağımlılarının meskeni haline geldi. Şanlıurfa’nın merkez ilçesi Karaköprü’ye bağlı Doğukent mahallesinde boş bir arazide bulunan konteyner’de gece saatlerinde buluşan gençler ateş yakarak çevreye rahatsızlık veriyor. Şanlıurfa’nın merkezi ve modern ilçesi Karaköprü’de bu oluşan bu görüntüler, vatandaşlardan tepki topladı. Kime ait olduğu bilinmeyen bu konteynerin kaldırılmasını isteyen vatandaşlar gece bu yolu kullanamaya korktuklarını söyledi.Türkiye’de en fazla genç nüfusa sahip il olarak öne çıkan Şanlıurfa’da artan madde bağımlısı sayısı ürkütücü boyutlara ulaştı. Bu sayının binleri aştığı ve her geçen gün arttığı iddia edilirken gençlerin başıboş bir şekilde bu alanı mesken tutması dikkatlerden kaçmıyor. Mahalle sakinleri durum karşısında oldukça tedirgin oluyor. Mahalle sakinleri bu gençlerin burada durmaması için gerekli çalışmanın yapılmasını istiyor.Söz konusu konteynerin içerisinde biriken çöpler ve artıklar burada barınan gençleri sağlık konusunda da tehdit ediyor. Konteynerin genelinin yakılan ateşten dolayı yanması ortaya çirkin bir görüntüye neden oluyor. Kötü kokuların yayıldığı konteynerin söz konusu alandan kaldırılmasını isteyen mahalle sakinleri, yetkilileri göreve davet etti.