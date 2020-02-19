Finlandiya’da Elektrik Fiyatlarının Eksilere Düştü

Avrupa kıtasının en modern ve gelişmiş ülkelerinden biri olan Finlandiya’da yumuşak kış mevsimi ve rüzgar türbinlerinin tam kapasite ile çalışması elektrik fiyatlarının eksilere düşmesini sağladı.Enerji borsası Nord Pool’un konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Pazartesi günü elektrik piyasası bakımından Finlandiya tarihine girdi. Elektrik fiyatları ilk kez eksiye geçerek 1 megavat/saat için eksi 20 eurocent oldu” denildi.Geçen yıl ocak ayında 1 megavat/saat fiyatı, bir önceki yıla göre 17 euro daha ucuzdan işlem gördü. Eksi fiyat üreticilere zarar ettirirken bireysel tüketicilerse daha az ödeyerek kar ediyor. Ülkemizde de doğal kaynaklardan elektrik üretmek mümkün ancak güneş ve rüzgar enerjisiyle elektrik üretimi en alt seviyelerde.Türkiye’de doğal kaynaklardan üretilecek olan elektrik hem devlet olarak hem de vatandaş olarak daha az zarar etmek anlamına geliyor. Vatandaşın kar etmesi için doğal kaynaklardan enerji üretilmesi en uygun yol olarak görülüyor.