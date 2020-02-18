urfa'da silahlı kavga ölü ve yaralılar var

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı, taşlı, sopalı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. Kavgada 15 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.Meydana gelen kavgada 14 yaşındaki Mustafa Sığak ile İsmail Sığak (45), Sinan Sığak (47), Celal Sığak (42), Mehmet Sığak (33), Eyüp Sığak (36), Mustafa Sığak (66), Mehmet Nur Zenciroğlu (43), Bedih Zenciroğlu (32), Mevlüt Zenciroğlu (30), Sinan Zenciroğlu (42), İsmail Zenciroğlu (25), Şeyhmus Zenciroğlu (23), İlyas Zenciroğlu, Muzaffer Zenciroğlu ve Lütfi Çaput (27) yaralandı. Yaralılardan Celal Sığak yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.