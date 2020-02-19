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Bu haber 19 Şubat 2020 08:35:45 Tarihinde eklenmiştir.

Sibel Gökçe: İbrahim Tatlıses bana tecavüz etti

​Bir televizyon programında İmparator lakaplı Şanlıurfalı sanatçı İbrahim Tatlıses'in kendisine tecavüz ettiğini iddia eden Sibel Gökçe, İbrahim Tatlıses'in açtığı 'itibar davasını' kaybetti.

Sibel Gökçe: İbrahim Tatlıses bana tecavüz etti

Bir televizyon programında İmparator lakaplı Şanlıurfalı sanatçı İbrahim Tatlıses'in kendisine tecavüz ettiğini iddia eden Sibel Gökçe, İbrahim Tatlıses'in açtığı 'itibar davasını' kaybetti.

'Aramızda Kalsın' adlı magazin programına konuk olan oryantal Sibel Gökçe, İbrahim Tatlıses hakkında olay yaratacak iddialarda bulunmuş, kendisine tecavüz ettiğini iddia etmişti. 20 yaşındayken kendisini kandırdığını iddia edip tecavüze uğradığını söyleyen Sibel Gökçe'yi İbrahim Tatlıses, affetmedi.

Sibel Gökçe'nin tecavüz iddiasının ardından İbrahim Tatlıses, hemen harekete geçti. İtibarının zedelendiğini belirten İmparator İbrahim Tatlıses, "İftira ve hakaret içeren bu asılsız ifadeleriyle onurum kırıldı, itibarım zedelendi. Ben kimseye tecavüz etmedim" diyerek tazminat davası açtı.

60 bin liralık tazminat davası açan İbrahim Tatlıses, mahkeme tarafından haklı bulundu. Mahkeme Sibel Gökçe'nin İbrahim Tatlıses'e tecavüz iftirası attığına hükmederek 2013 yılından itibaren faiziyle 12 bin lira tazminat ödemesini kararlaştırdı.
 
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Sibel Gökçe: İbrahim Tatlıses bana tecavüz etti
Sibel Gökçe: İbrahim Tatlıses bana tecavüz etti
​Bir televizyon programında İmparator lakaplı Şanlıurfalı sanatçı İbrahim Tatlıses'in kendisine tecavüz ettiğini iddia eden Sibel Gökçe, İbrahim Tatlıses'in açtığı 'itibar davasını' kaybetti.
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