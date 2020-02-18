CHP Urfa İl Yönetimi mazbatayı aldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Şanlıurfa il örgütü 37 olağan kongresini yaptı. Kongre’de Kısas eski Belediye Başkanı Ali Ersöz’e karşı yarışı kazanan eski başkan Hayrettin Cıdır ve yönetimi ilk seçim kurulu’ndan mazbatalarını alarak görevlerine başladı.Kısa bir konuşma yapan başkan Hayrettin Cıdır, “37. Olağan kongremizin Şanlıurfamıza ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Beni ve arkadaşlarımı bu göreve layık gören Cumhuriyet Halk Partisi ailesine teşekkür ediyorum. ” dedi.Siyasetin genç ve yeni simalarından Bedir Çayan ise, “37. olağan kongremizden sonra mazbatamızı aldık. Bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi ailesi olarak Şanlıurfamızın ve ülkemizin daha iyi yerlere gelmesi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bizi bu göreve layık gören CHP ailesine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.