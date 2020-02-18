Gözaltına Alınan16 Kişi Adliyey Sevk Edildi

Bu haber 18 Şubat 2020 14:53:40 Tarihinde eklenmiştir.

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın Kenya'dan Türkiye'ye getirilişinin yıldönümünde eylem yapacakları gerekçesiyle gözaltına alınan 16 zanlı adliyeye sevk edildi.Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın Kenya'da yakalanarak Türkiye'ye getirilişinin yıldönümünde eylem ve gösteri düzenleyecekleri belirlenen şahıslara yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına aldığı 16 zanlı, adliyeye sevk edildi. Siverek, Viranşehir ve Hilvan ilçelerinde gözaltına alınan zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından Şanlıurfa Adliyesine çıkarıldı.