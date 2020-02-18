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Bu haber 18 Şubat 2020 14:16:34 Tarihinde eklenmiştir.

TOKİ Konut Projelerinin Kura Çekimleri Başladı: Şanlıurfa'da Ne Zaman Çekilecek

​Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından dar gelirli vatandaşlara yönelik yürütülen "100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi"nde kuralar çekilmeye başlanacak. Şanlıurfalı vatandaşların da dört gözle beklediği kura çekimlerinin yapılacağı tarih belli oldu.

TOKİ Konut Projelerinin Kura Çekimleri Başladı: Şanlıurfa'da Ne Zaman Çekilecek

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından dar gelirli vatandaşlara yönelik yürütülen "100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi"nde kuralar çekilmeye başlanacak. Şanlıurfalı vatandaşların da dört gözle beklediği kura çekimlerinin yapılacağı tarih belli oldu.

İşte Türkiye geneli kura çekimlerinin yapılacağı tarihler;

Diyarbakır Yenişehir Projesi 2 Nisan, Batman Merkez Projesi 3 Nisan, Adana Sarıçam Projesi 27 Mart, Trabzon Merkez Projesi 7 Mayıs, Konya Selçuklu Projesi 5 Mart, Sakarya Adapazarı Projesi 10 Mart, Kocaeli İzmit Projesi 11 Mart, Antalya Merkez Projesi 25 Mart, Şanlıurfa Eyyübüye ve Karaköprü Projeleri 1 Nisan, Van Erciş Projesi 9 Nisan, Elazığ Projeleri 14 Nisan, Malatya Projeleri 15-16 Nisan, Samsun İlkadım ve Canik projeleri 30 Nisan, Edirne Lalapaşa ve Merkez projeleri 7 Mayıs, Erzurum Merkez Projesi 18 Mayıs, Manisa Köprübaşı, Akhisar ve Salihli projeleri 19 Haziran, Ordu projeleri 27-28 Mayıs, Konya Ereğli ve Beyşehir projeleri 30 Haziran…

TOKİ'nin resmi internet sitesi "www.toki.gov.tr" üzerinden bütün projelerin kura tarihlerine ulaşılabilir…
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Ekonomi
TOKİ Konut Projelerinin Kura Çekimleri Başladı: Şanlıurfa'da Ne Zaman Çekilecek
TOKİ Konut Projelerinin Kura Çekimleri Başladı: Şanlıurfa'da Ne Zaman Çekilecek
​Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından dar gelirli vatandaşlara yönelik yürütülen "100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi"nde kuralar çekilmeye başlanacak. Şanlıurfalı vatandaşların da dört gözle beklediği kura çekimlerinin yapılacağı tarih belli oldu.
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