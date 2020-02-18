​Urfa’da FETÖ Operasyonu: Çok Sayıda Gözaltı Var …

Aralarında Şanlıurfa’nın da bulunduğu 11 ilde, FETÖ'nün 2009'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavının sorularını vermesine yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 24 şüpheliden 15'i yapılan operasyonla yakalandı. Geriye kalan diğer şüphelilerin arama çalışmaları ise devam ediyor.Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında örgütün komiser yardımcılığı sorularını ele geçirip, alınan sınav sorularını örgüt içindeki bağlılığı tam olan üyelerine polis imamlar aracılığıyla soruları sızdırması durumu ile ilgili geniş bir soruşturma başlatıldı. Savcılık, soruşturma kapsamında bu 24 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. Emniyet ekipleri, Şanlıurfa, Gaziantep, İstanbul, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Düzce, Mardin, Elazığ, Bingöl ve Bolu'da illerinde düzenledikleri operasyonlarda 15 kişiyi gözaltına alırken 9 kişinin arama çalışmalarının ise devam ettiği öğrenildi.