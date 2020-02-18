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Bu haber 18 Şubat 2020 13:26:42 Tarihinde eklenmiştir.

Başhekim Aksoy Tepkisiz Kalmadı

65 yataklı Bozova Devlet Hastanesinin hizmete girmesiyle beraber ilçede arsasını hastane için bağışlayan rahmetli Enver Yıldırım’ın adının hastanede yaşatılmaması tepkilere neden oldu. Hastane Başhekimi Dr. Mehmet Fatih Aksoy, Enver Yıldırım’ın adının hastaneye verilmesi için çalışma başlatacaklarını duyurdu.

Başhekim Aksoy Tepkisiz Kalmadı

65 yataklı Bozova Devlet Hastanesinin hizmete girmesiyle beraber ilçede arsasını hastane için bağışlayan rahmetli Enver Yıldırım’ın adının hastanede yaşatılmaması tepkilere neden oldu. Hastane Başhekimi Dr. Mehmet Fatih Aksoy, Enver Yıldırım’ın adının hastaneye verilmesi için çalışma başlatacaklarını duyurdu. Pazartesi günü hizmete başlayan 65 yataklı Bozova Devlet Hastanesi ilçede hizmet vermeye başladı. Yıllardır konteyner de hizmet veren hastane yeni binanın yapılması ile yeni yerinde hizmete başladı. Hastanenin yapılması ile ilçede önemli bir eksiklik giderilmiş oldu.

“Enver abinin adını yaşatmak için çalışacağız”

Rahmet Enver Yıldırım’ın adının hastanede yaşatılmaması ilçede birçok kesimin tepkisine neden oldu. Yine rahmetlinin eşi Sibel Yıldırım’da hastanede isminin verilmemesine tepki göstermişti. Yıldırım ailesinin tepkisine duyarsız kalmayan Bozova Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Fatih Aksoy, rahmetlinin adını yaşatılması için çalışma yapacaklarını belirtti.
Bozova Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Fatih Aksoy, çok kıymetli rahmetli Enver abimizin isminin yaşatıldığı bir hastanede hizmet vermekten onur duyacağını belirterek, “Yeni açılan hastanemizin arsası; benimde şahit olduğum arsa bağışlamasından bu sürece kadar İlçe adına fedakârca elinden geleni esirgemeyen çok kıymetli rahmetli Enver abimizin isminin yaşatıldığı bir hastanede hizmet vermekten onur duyacağımızı bilmenizi isterim. Bozova devlet hastanesi idaresi olarak talep dilekçenizi alıp Sağlık Bakanlığına iletilmek üzere en kısa zamanda sizi hastanemize bekliyoruz. Elimizden geldiğince bu saygıdeğer ismi yaşatmak için ne gerekiyorsa yapacağımızı bilmenizi isteriz. Arsa bağışında bulunan abimize Allah tan rahmet diliyoruz ve de çok ama çok teşekkür ediyoruz. Mekânı cennet olsun”
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Güncel
Başhekim Aksoy Tepkisiz Kalmadı
Başhekim Aksoy Tepkisiz Kalmadı
65 yataklı Bozova Devlet Hastanesinin hizmete girmesiyle beraber ilçede arsasını hastane için bağışlayan rahmetli Enver Yıldırım’ın adının hastanede yaşatılmaması tepkilere neden oldu. Hastane Başhekimi Dr. Mehmet Fatih Aksoy, Enver Yıldırım’ın adının hastaneye verilmesi için çalışma başlatacaklarını duyurdu.
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