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Bu haber 18 Şubat 2020 12:57:52 Tarihinde eklenmiştir.

​Doğukent Sakinleri Madde Bağımlılarından Tedirgin

Karaköprü’de boş bir arazide bulunan konteyner madde bağımlılarının meskeni haline geldi.

​Doğukent Sakinleri Madde Bağımlılarından Tedirgin

Karaköprü’de boş bir arazide bulunan konteyner madde bağımlılarının meskeni haline geldi. Şanlıurfa’nın merkez ilçesi Karaköprü’ye bağlı Doğukent mahallesinde boş bir arazide bulunan konteyner’de gece saatlerinde buluşan gençler ateş yakarak çevreye rahatsızlık veriyor. Şanlıurfa’nın merkezi ve modern ilçesi Karaköprü’de bu oluşan bu görüntüler, vatandaşlardan tepki topladı. Kime ait olduğu bilinmeyen bu konteynerin kaldırılmasını isteyen vatandaşlar gece bu yolu kullanamaya korktuklarını söyledi.

Mahalle sakinleri tedirgin

Türkiye’de en fazla genç nüfusa sahip il olarak öne çıkan Şanlıurfa’da artan madde bağımlısı sayısı ürkütücü boyutlara ulaştı. Bu sayının binleri aştığı ve her geçen gün arttığı iddia edilirken gençlerin başıboş bir şekilde bu alanı mesken tutması dikkatlerden kaçmıyor. Mahalle sakinleri durum karşısında oldukça tedirgin oluyor. Mahalle sakinleri bu gençlerin burada durmaması için gerekli çalışmanın yapılmasını istiyor.

Çirkin görüntüye neden oluyor

Söz konusu konteynerin içerisinde biriken çöpler ve artıklar burada barınan gençleri sağlık konusunda da tehdit ediyor. Konteynerin genelinin yakılan ateşten dolayı yanması ortaya çirkin bir görüntüye neden oluyor. Kötü kokuların yayıldığı konteynerin söz konusu alandan kaldırılmasını isteyen mahalle sakinleri, yetkilileri göreve davet etti.
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Ö-HABER
​Doğukent Sakinleri Madde Bağımlılarından Tedirgin
​Doğukent Sakinleri Madde Bağımlılarından Tedirgin
Karaköprü’de boş bir arazide bulunan konteyner madde bağımlılarının meskeni haline geldi.
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