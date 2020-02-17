​AK Parti'nin iki Ağır Topu Kongre İçin Urfa'ya geliyor

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın Şanlıurfa'ya geleceği öğrenildi. AK Parti'nin Şanlıurfa'nın ilçeleri için kongre takvimleri netleşiyor. Edinilen bilgiye göre, 22 Şubat'ta kongrelerin startı verilecek. Kongreler başlamadan önce AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 21 Şubat'ta danışma meclisi toplantısına katılmak üzere Şanlıurfa'ya gelecek.Numan Kurtulmuş'tan sonra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın da AK Parti'nin Şanlıurfa'nın ilçelerinde yapacağı kongreler için kente geleceği öğrenildi. 22 Şubat'ta Şanlıurfa'ya gelmesi planlanan Yılmaz, Bozova ve Hilvan ilçelerinin kongrelerine katılacağı öğrenildi.