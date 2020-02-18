DEAŞ İnfazcısı Türkiye'de Yakalandı

Suriye'nin Deyrizor bölgesinde terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey yöneticiliğini yapan 50 yaşındaki Abu Taki Alshamy kodlu terörist Bursa'da Terörle Mücadele ekiplerinin nefes kesen operasyonuyla yakalandı.Bursa Cumhuriyet Başsavcısı'nın talimatı ile harekete geçen Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Bursa'da olduğu tespit edilen DEAŞ'lı üst düzey sözde komutan için operasyona start verildi. Sorgulanmak üzere emniyete getirilen Y.A.A.'nın sosyal medyada infaz görüntüleri paylaşılmıştı.