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Bu haber 17 Şubat 2020 23:00:20 Tarihinde eklenmiştir.

​Vali Paylaştı, İşte Yürekleri Burkan Videodaki Hasan'ın Son Hali

Ankara'da sokakta yaşayan ve sosyal medyada günlerce konuşulan Hasan M. ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Hasan'ın son halini Ankara Valisi Vasip Şahin sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

​Vali Paylaştı, İşte Yürekleri Burkan Videodaki Hasan'ın Son Hali

Sosyal medyada çokça izlenen ve izleyenleri duygulandıran görüntülerde babaannesini kaybettikten sonra sokaklarda yaşamak zorunda kaldığını, mendil satarak harçlığını çıkardığını, parası olduğunda haftada bir kez otelde kalabildiğini ve genelde de parasının olmadığını söyleyen 29 yaşındaki Hasan M'nin son durumunu Ankara Valisi Vasip Şahin sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.






 

Hasan Bugün İşbaşı Yaptı

Vali Vasip Şahin, Twitter hesabından şu ifadeleri kullandı:
Milletimizin gönlünü fetheden kocaman yürekli Hasan M.'i misafir ettik. Tamamlanan tedavisinin ardından bugün işbaşı yapan Hasan'ın da artık, mutlu olduğu bir işi, huzurla yaşayacağı sıcak bir yuvası var.
Teşekkürler hayırseverler,
Teşekkürler Türkiye. 









 
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​Vali Paylaştı, İşte Yürekleri Burkan Videodaki Hasan'ın Son Hali
​Vali Paylaştı, İşte Yürekleri Burkan Videodaki Hasan'ın Son Hali
Ankara'da sokakta yaşayan ve sosyal medyada günlerce konuşulan Hasan M. ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Hasan'ın son halini Ankara Valisi Vasip Şahin sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.
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