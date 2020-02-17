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Bu haber 17 Şubat 2020 22:00:25 Tarihinde eklenmiştir.

​Öcalan'ın Yakalanmasını Bahane Ederek Sağlık Merkezini Yaktılar

Terör örgütü PKK/KCK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanmasının yıl dönümünü bahane ederek eylem yaptıkları ve sağlık merkezini yaktıkları iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı.

​Öcalan'ın Yakalanmasını Bahane Ederek Sağlık Merkezini Yaktılar

Alınan bilgiye göre, PKK/KCK silahlı terör örgütü adına yayın yapan internet siteleri tarafından örgüt mensuplarına verilen talimatlar ile 15 Şubat Cumartesi günü akşam saatlerinde Mersin’in Tarsus ilçesinde terörist başı Öcalan'ın yakalanmasının yıl dönümünü bahane ederek, ilçede çeşitli mahallelerde eylem yaptıkları tespit edilen ve Girne Mahallesi’nde bulunan Göçmen Sağlık Merkezine molotoflu saldırıda bulunanlara yönelik şafak operasyonu düzenlendi. Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü TEM ekiplerinin, istihbarat ekipleriyle birlikte sabaha karşı yaptığı operasyonda toplam 7 kişi gözaltına aldı.


Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 5 bin 800 adet kaçak sigara ele geçirildiği öğrenildi.





Editör: Ahmet Şen 
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Asayiş
​Öcalan'ın Yakalanmasını Bahane Ederek Sağlık Merkezini Yaktılar
​Öcalan'ın Yakalanmasını Bahane Ederek Sağlık Merkezini Yaktılar
Terör örgütü PKK/KCK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanmasının yıl dönümünü bahane ederek eylem yaptıkları ve sağlık merkezini yaktıkları iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı.
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