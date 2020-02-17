Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 17 Şubat 2020 18:00:00 Tarihinde eklenmiştir.

​İŞKUR, 50 Bin Personel Alacak

İŞKUR, 50 bin personel alımı yapılacağını duyurdu. Kamu ve özel kurumlar tarafından yayımlanan 50 bin personel alım ilanında başvuru şartları da belirlenirken, şartlarda ortaokul mezunları da alım ilanlarına başvuru yapılabilineceği belirtildi.

​İŞKUR, 50 Bin Personel Alacak

Kurumsal yapısında ciddi iyileşmelerin yapıldığını duyuran Türkiye İş Kurumu, kamu ve özel kurumların verdiği personel ilanları ile iş arayan yüz binlerce vatandaş iş kapısı için umut oldu.



İŞKUR üzerinden toplam 50 bin personel alımı ilanı yayınlandı. İŞKUR üzerinden yayımlanan personel alım ilanı ve memur alımı ilanlarında adaylarda aranan başvuru şartları da belirtildi.


 

İŞKUR üzerinden 50 bin personel ilanı verildi

Kamu ve özel kurumlar tarafından Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yayınlanan personel alım ilanları birçok kişiyi sevindirdi.


 

50 bin personel alımı için başvuru genel şartları

İŞKUR resmi internet adresi üzerinden yayımlanan duyurularda personel memur işçi alımlarının kamu kurumlarına ve özel sektör bünyesine yapıldığına yer verildi.  Belediyeler, belediye şirketleri, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, özel sektör iş yerlerine yapılan personel alımlarında başvuru genel şartları şu şekilde;
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
- İŞKUR'a kayıtlı olmak,
- Yoğun çalışma temposuna ayak uydurabilecek,
- Erkek adaylar için askerlik çağına gelmemiş, askerlik yapmış ya da tecilli olması.
- Atanacağı görevi yapmaya engel sağlık sorunu olmaması, 
- İlgili kadronun gerektirdiği mezuniyet şartını taşımak.




Editör: Ahmet Şen 

 
Etiketler
Yorum Yap
Ekonomi
​İŞKUR, 50 Bin Personel Alacak
​İŞKUR, 50 Bin Personel Alacak
İŞKUR, 50 bin personel alımı yapılacağını duyurdu. Kamu ve özel kurumlar tarafından yayımlanan 50 bin personel alım ilanında başvuru şartları da belirlenirken, şartlarda ortaokul mezunları da alım ilanlarına başvuru yapılabilineceği belirtildi.
Taşeron işçinin tazminatını kim ödeyecek
Taşeron işçinin tazminatını kim ödeyecek
Yargıtay 9. Hukuk Dâiresi, geçtiğimiz günlerde başta hastaneler olmak üzere kamu kurumlarında taşeron olarak çalışan yüz binlerce çalışan için emsâl bir karara imza attı.
Kredi Kartında ‘Aidat İadesi' Dolandırıcılığına Dikkat
Kredi Kartında ‘Aidat İadesi' Dolandırıcılığına Dikkat
​Kredi kartı aidat iadesi başlığı altında sosyal medya üzerinde dolandırıcılık yapılıyor.
Benzine Zam
Benzine Zam
Benzine bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde 8 kuruş zam yapıldı.
​Süt Parasından Cenaze Ödeneğine; SGK'nın %11,84 Zamlı Ödeyeceği Bu Yardımları Almayı Unutmayın!
​Süt Parasından Cenaze Ödeneğine; SGK'nın %11,84 Zamlı Ödeyeceği Bu Yardımları Almayı Unutmayın!
Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş ``SGK'nın %11,84 zamlı ödeyeceği bu yardımları almayı unutmayın`` başlıklı bir yazı kaleme aldı. İşte o yazının detayları...
​Bakan Selçuk açıkladı: İşsizlik Ödeneği Ödemelerini Öne Çektik
​Bakan Selçuk açıkladı: İşsizlik Ödeneği Ödemelerini Öne Çektik
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Dün aldığımız bir kararla Elazığ ve Malatya’da işsizlik ödeneği ödemelerini öne çekmiş durumdayız. Bu ödemeleri 31 Ocak tarihinde gerçekleştireceğiz. 1 hafta öne almış olduk" dedi.
​Araç Sahiplerine Müjde! Bu Defa Zam Değil İndirim Var
​Araç Sahiplerine Müjde! Bu Defa Zam Değil İndirim Var
Bu geceyarısından itibaren benzinde 10, motorinde 13 kuruş indirim yapıldı. EPGİS son indirimi dün akşam motorinde 21, benzinde 23 kuruş olarak duyurmuştu.
Bakan Açıkladı: Tarımsal Desteklemeler Bugün Ödenecek
Bakan Açıkladı: Tarımsal Desteklemeler Bugün Ödenecek
Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Elazığ ve Malatya’da bulunan çiftçilerin tarımsal destek ödemelerini bugün yapacaklarını açıkladı.
​Bakan Albayrak tarih verdi: Emeklilik sistemi değişiyor
​Bakan Albayrak tarih verdi: Emeklilik sistemi değişiyor
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2019 değerlendirme toplantısı kapsamında, 2020 emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapılabileceğini söyledi.
​Pompada Akıl Oyunları! Devlet Akaryakıtla Nasıl 1 Milyar Dolar Dolandırılır?
​Pompada Akıl Oyunları! Devlet Akaryakıtla Nasıl 1 Milyar Dolar Dolandırılır?
Akaryakıt ve LPG sektöründeki bazı firmaların ürün satmadığı halde satıyormuş gibi firmalara fatura keserek vergi kaybına yol açtığını belirten Ergaz Genel Müdürü Abubekir Yağız, "Bazı istasyonlarda rafineri fiyatının 2-3 puan altında satış yapılıyor. Etkin denetim istiyoruz" dedi.
​AK Partili Kaya: Suriyeli kardeşlerimize yaptığımız yardımların değeri 40 milyar doları aştı
​AK Partili Kaya: Suriyeli kardeşlerimize yaptığımız yardımların değeri 40 milyar doları aştı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "Bugün sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte hükümet olarak Suriyeli kardeşlerimize yaptığımız yardımların değeri 40 milyar doları aşmış durumdadır" dedi.
​ABD-İran Gerginliğinde Altına Yatırım Çağrısı Yapıldı
​ABD-İran Gerginliğinde Altına Yatırım Çağrısı Yapıldı
sarraflık yapan Metin Meyilli, dövizlerin değer kaybına uğradığını ama altının parçalansa bile hiçbir zaman değerinden bir şey kaybetmeyeceğini söyleyerek, yatırım yapacaklara altına yatırım çağrısı yaptı.
​Bir Soba Faciası Daha! Sobaya Tiner Döken İki Kardeş Yandı
​Bir Soba Faciası Daha! Sobaya Tiner Döken İki Kardeş Yandı
​İŞKUR, 50 Bin Personel Alacak
​İŞKUR, 50 Bin Personel Alacak
​Kahvehanede Silahlı Dehşet! Kayınpederine Kurşun Yağdırdı
​Kahvehanede Silahlı Dehşet! Kayınpederine Kurşun Yağdırdı
​Şanlıurfa’da Fıstık Çuvallarının Arasına Binlercesini Gizlediler
​Şanlıurfa’da Fıstık Çuvallarının Arasına Binlercesini Gizlediler
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
05:45
Güneş
07:05
Öğle
12:44
İkindi
15:44
Akşam
18:12
Yatsı
19:28
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿