​İŞKUR, 50 Bin Personel Alacak

İŞKUR üzerinden 50 bin personel ilanı verildi

50 bin personel alımı için başvuru genel şartları

Kurumsal yapısında ciddi iyileşmelerin yapıldığını duyuran Türkiye İş Kurumu, kamu ve özel kurumların verdiği personel ilanları ile iş arayan yüz binlerce vatandaş iş kapısı için umut oldu.İŞKUR üzerinden toplam 50 bin personel alımı ilanı yayınlandı. İŞKUR üzerinden yayımlanan personel alım ilanı ve memur alımı ilanlarında adaylarda aranan başvuru şartları da belirtildi.Kamu ve özel kurumlar tarafından Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yayınlanan personel alım ilanları birçok kişiyi sevindirdi.İŞKUR resmi internet adresi üzerinden yayımlanan duyurularda personel memur işçi alımlarının kamu kurumlarına ve özel sektör bünyesine yapıldığına yer verildi. Belediyeler, belediye şirketleri, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, özel sektör iş yerlerine yapılan personel alımlarında başvuru genel şartları şu şekilde;- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,- İŞKUR'a kayıtlı olmak,- Yoğun çalışma temposuna ayak uydurabilecek,- Erkek adaylar için askerlik çağına gelmemiş, askerlik yapmış ya da tecilli olması.- Atanacağı görevi yapmaya engel sağlık sorunu olmaması,- İlgili kadronun gerektirdiği mezuniyet şartını taşımak.Editör: Ahmet Şen