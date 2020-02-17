​Başkan Canpolat 15 Yıllık Tapu Sorununu Çözdü

Haliliye’de Uzun Süredir Devam Eden Tapu Sorunu Çözüldü

Belediye Başkanı Mehmet Canpolat Mart 2019 yerel seçimleri öncesi Haliliye ilçesinde ‘vatandaşların tapu sorunu kalmayacak’ vaadini yerine getirdi. Bu kapsamda Devteyşti ve Ahmet Yesevi mahallerinde 15 yıla aşkındır yaşanan tapu sorunu çözülerek, 185 vatandaşın tapu mağduriyeti giderildi. 1061 dönümlük alanın parselasyon işleminin ardından hazırlanan tapular Haliliye Belediye Başkanlığı binasında düzenlenen törenle Başkan Canpolat tarafından hak sahiplerine dağıtıldı.Tapu teslim töreni sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Canpolat, Haliliye halkının mutluluğu, refahı ve huzuru için çalışmadan geri durmayacaklarını belirterek şunları kaydetti:“Devteyşti ile Kuzeybatı çevre yolu ve Mehmetçik köyü arasındaki bölgede uzun bir süredir bekleyen bir tapu problemi yaşanıyordu. Bu husus ile alakalı olarak göreve geldikten sonra ciddi bir çalışma yürüttük. Şuanda orada büyük diye ifade ettiğimiz bin, bin 500, 2 bin ve 3 bin metrekarelik parseller oluşturduk. Bu parsellerin üzerinde yüksek katlı en az 8 en fazla 10 kat olacak şekilde ve sosyal donatı alanları ayrılmış. Okulları, parkları, bahçeleri, cami alanları ayrılmış şekilde parselasyonunu tamamladık. Bugün burada da vatandaşlarımızın tapularını dağıttık. 15 yıla aşkındır bekleyen vatandaşların mutluluğu bizleri de mutlu etti.”Tapularını teslim alan vatandaşlar duydukları memnuniyeti belirterek Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a teşekkür ettiler.Editör: Ahmet Şen