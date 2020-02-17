​Bahçeli’nin Hediyesi Harran’da

Araç Belediye Önüne Getirildi

Değeri Hiçbir Şekilde Ölçülemeyecek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gözü gibi sakındığı 1977 model klasik aracını yerel seçimlerde büyük bir oyla Harran Belediye Başkanı seçilen Mahmut Özyavuz'a geçtiğimiz günlerde Ankara’da MHP genel merkezinde hediye etmişti.Dün akşam Ankara'dan getirtilen araç bu sabah Başkan Özyavuz tarafından Belediye Binası önüne getirildi. Vatandaşların büyük bir beğeniyle karşıladıkları bu hediyeye Belediye Binası önünde iki koç kestirildi.Özyavuz yaptığı açıklamada; Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin şahsımı onure eden değeri hiç bir şekilde ölçülemeyecek partimizin 9 ışığını temsil eden gözü gibi baktığı klasik otomobili, ilçemize getirerek kurbanımızı kestik. Şahsım, Ailem Harran ilçesi ve Şanlıurfa adına sonsuz şükranlarımı sunuyorum. DediEditör: Ahmet Şen