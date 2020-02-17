​Soylu Ekmek Zammına Karşı Çıktı: Her Zaman Halkımızın Yanındayız

Soylu: Her zaman halkımızın yanındayız

Şanlıurfa Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın ekmek zammı Ceylapınar’da tepki ile karşılanmıştı. Odanın aldığı karar göre 1 Liraya satılan ekmekler kararın verilmesinin ardından 1.25 Kuruşa satılmaya başlandı.Vatandaşların Ceylanpınar Belediyesi’ne verdiği şikayet dilekçelerini göz önünde bulunduran Ceylapınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, ilgili kurumlara itiraz dilekçesi gönderdi.Gönderilen dilekçede şu ifadeler yer aldı;Ceylapınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, Ceylapınar Kaymakamlığına gönderdiği dilekçeyi sosyal medya hesabından yayınlayarak şu açıklamalarda bulundu;“Vatandaşlarımızın en temel ihtiyacı olan ekmeğe il genelinde olduğu gibi ilçemizde de zam yapılmıştır. Belediyemize yapılan yoğun şikateyerde ekmek zammının geri alınması istenmektedir. Biz de belediye olarak gerekli girişimlerde bulunduk. Ekmek zammının geri alınmasını yetkili kurumlara yazdığımız yazı ile talep ettik. Belediye olarak her zaman halkımızın yanındayız.Editör: Ahmet Şen