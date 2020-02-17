​Başhekim Duyurdu: Devlet Hastanemiz Bugün Hizmete Giriyor

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesine yeni devlet hastanesi yapıldı. Yapılan hastane Başhekim Uzm. Dr. Mehmet Fatih Aksoy’un duyurusuyla bugün hizmete girdi.Başhekim Uzm. Dr. Mehmet Fatih Aksoy, dün sosyal medya hesabın yaptığı açıklamada; “Modern tıbbi cihazlarla donatılan Bozova Devlet Hastanemiz yarından itibaren 17.02.2020 Pazartesi tüm değerli Bozova halkımızın hizmetinde olacaktır.1 bloktan oluşan hastanemiz, 65 yatak kapasitesiyle poliklinik, ameliyathane, yoğun bakım, yanık ünitesi, diyaliz ve palyatif birimleri yer alacak. Yeni hastanemizin yapımında emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bozova halkımıza hayırlı uğurlu olsun inşallah.” İfadelerine yer verdi.Editör: Ahmet Şen