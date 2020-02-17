​Kavga ettiği Eşini Bıçaklayarak Öldürdü

Ekmek Bıçağını Eşine Sapladı

Bıçaklayan Şahıs Olay yerinden Kaçtı

Olay gece saatlerinde Düzce'nin Cumayeri ilçesi Kalıcı Konutlarda meydana geldi.Edinilen bilgilere göre Kalıcı Konutlarda bulunan evine gece giden Ziya P (28), eşi Özlem P (25) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ziya P. evde bulunan ekmek bıçağını alarak eşine saplamaya başladı. Vücuduna aldığı çok sayıda bıçak darbesi ile ağır yaralanan kadının çığlıklarını duyan komşuları durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahaleye rağmen Özlem P. kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Eşini bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçan Ziya P. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Talihsiz kadının cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.Editör: Ahmet Şen