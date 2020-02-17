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Bu haber 17 Şubat 2020 14:30:53 Tarihinde eklenmiştir.

​Kavga ettiği Eşini Bıçaklayarak Öldürdü

Bir şahıs, tartıştığı karısını bıçaklayarak öldürdü.

​Kavga ettiği Eşini Bıçaklayarak Öldürdü

Olay gece saatlerinde Düzce'nin Cumayeri ilçesi Kalıcı Konutlarda meydana geldi. 



 

Ekmek Bıçağını Eşine Sapladı

Edinilen bilgilere göre Kalıcı Konutlarda bulunan evine gece giden Ziya P (28), eşi Özlem P (25) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ziya P. evde bulunan ekmek bıçağını alarak eşine saplamaya başladı. Vücuduna aldığı çok sayıda bıçak darbesi ile ağır yaralanan kadının çığlıklarını duyan komşuları durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahaleye rağmen Özlem P. kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



 

Bıçaklayan Şahıs Olay yerinden Kaçtı 

Eşini bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçan Ziya P. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Talihsiz kadının cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.


Editör: Ahmet Şen 
 
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Asayiş
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