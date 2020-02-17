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Bu haber 17 Şubat 2020 13:30:46 Tarihinde eklenmiştir.

​Bakanı Varank: 200 bin liraya kadar hibe vereceğiz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “TÜBİTAK Bireysel Genç Girişimci Program başvuruları 28 Şubat'a kadar devam edecek. Programa kabul edilenler 200 bin liraya kadar hibe alıp, teknoloji ve yenilik odaklı fikirlerini, somut işlere dönüştürebiliyor" dedi.

​Bakanı Varank: 200 bin liraya kadar hibe vereceğiz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Malatya İş İnsanları Derneği'nin (MİAD) 69'uncu Aylık Toplantısı'na katıldı. Taksim'deki bir otelde düzenlenen toplantıya Bakan Varank'ın yanı sıra eski Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi, Malatya milletvekilleri, dernek üyesi çok sayıda iş insanı katıldı. Malatya ve Elazığ'da yaşanan depremle ilgili konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Ben Malatya'ya gittiğimde işine büyük bir şevkle asılan vatandaşlarımızı gördüm. Gözlerindeki heyecanı, Malatya'yı daha ileri götürme azmini gördüm. Malatya'nın gelişmesi demek, elbette bölgenin gelişmesi Türkiye'nin gelişmesi demek. Maalesef yaşanan deprem felaketi hepimizi derinden sarstı. Bizde Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, Malatya ve Elazığ'da KOSGEB'in Acil Destek Kredisi Programını uygulamaya aldık. Bu kapsamda; depremden zarar gören KOBİ'lerimize 100 bin liraya kadar faizsiz ve 1 yıl geri ödemesiz kredi vermeye başladık. Şimdi yine her iki elimizde yeni bir program başlatıyoruz. Bölge ekonomisinde olası bir durgunluğun önüne geçmek için ve üretimde sürekliliği sağlamak üzere bu adımı atıyoruz. İşte bu kapsamda imalat sanayi işletmeleri, depremden fiziki zarar görmese de, KOSGEB'in İşletme Kredisi Faiz Desteği Programından faydalanabilecekler. Çalışan sayısına bağlı olmakla birlikte, işletmeler 150 bin liraya kadar kullanacakları kredide, yine faizsiz ve 1 yıl geri ödemesiz KOSGEB'in desteklerinden yararlanabilecekler" dedi.





 

“TÜBİTAK Bireysel Genç Girişimci programıyla 200 bin liraya kadar hibe vereceğiz”

TÜBİTAK Bireysel Genç Girişimci programı ile ilgili bilgiler aktaran Bakan Varank, “Ar-Ge ve Tasarım Merkezi belgesine sahip firmalarımız; çeşitli vergi indirimleri ve istisnalardan faydalanıyor. Teknoparklarda yer alan firmalar, vergisel avantajların yanı sıra mentörlük, iş eşleştirmeleri ve ihracat destekleri gibi teşviklerden yararlanıyor. TÜBİTAK ve KOSGEB, iş kurmak ya da kurduğu işi daha da geliştirmek isteyenlere çok zengin imkanlar sunuyor. TÜBİTAK Bireysel Genç Girişimci Programıyla, nitelikli girişimciliği özendirip, yüksek teknolojili ürünleri geliştirebilen başlangıç firmalarını ekonomiye kazandırıyoruz. Bakın bu programın başvuruları 28 Şubat'a kadar devam edecek. Programa kabul edilenler 200 bin liraya kadar hibe alıp; teknoloji ve yenilik odaklı fikirlerini, somut işlere dönüştürebiliyor. Bir diğer vizyoner politikamız da firmalara sunduğumuz sermaye desteği. Bunun için 750 milyon liralık kaynağı harekete geçirecek 2 yeni fon kurduk. Bu fonlar; teknolojiye, sanayiye ve yeniliğe yatırım yapacak. Bu fonlar; yatırımlarınıza ortak olup, sizi bankalara faiz ödemekten ya da kredi borcuna girmekten kurtaracak” diye konuştu.






Editör: Ahmet Şen 
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Teknoloji
​Bakanı Varank: 200 bin liraya kadar hibe vereceğiz
​Bakanı Varank: 200 bin liraya kadar hibe vereceğiz
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “TÜBİTAK Bireysel Genç Girişimci Program başvuruları 28 Şubat'a kadar devam edecek. Programa kabul edilenler 200 bin liraya kadar hibe alıp, teknoloji ve yenilik odaklı fikirlerini, somut işlere dönüştürebiliyor" dedi.
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