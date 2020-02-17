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Bu haber 17 Şubat 2020 10:00:14 Tarihinde eklenmiştir.

​Çiğdem Köksal Schmidt, Göbeklitepe Elden Gidiyor

Şanlıurfa’da kar yağışlarının başlaması hayatı olumsuz etkilerken, vatandaşların yanında tarihi eserler de olumsuz etkilendi. UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Göbeklitepe’nin karla kaplanaması Arkeolog Çiğdem Köksal Schmidt’in tepkisine neden oldu.

​Çiğdem Köksal Schmidt, Göbeklitepe Elden Gidiyor

UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Göbeklitepe’de bazı sütunların karla kaplanması arkeolog Çiğdem Köksal Schmidt'in dikkatinden kaçmayarak tepkisine neden oldu. Çiğdem Köksal Schmidt, sosyal medyadan yayınladığı fotoğraflarda konu ile ilgili yapılan uyarılarının dikkate alınmadığını, özensizlik nedeniyle karın D ve B yapısına girdiğini söyledi.



Arkeolog Çiğdem Köksal Schmidt, Eşi Klaus Schmidt ile beraber yıllar süren çalışmanın ardından emeklerinin göz ardı edildiğini ifade ederek, “Her seferinde, bu insan eşi ile 20 yılını verdi oraya bir dinleyelim, çözüm bulalım demedi kimse de, aksine bana kişisel saldırılara başlandı” ifadelerine yer vererek şu açıklamalarda bulundu;








 

Kağıt Üzerindeki Haliyle İnşa Edilen Hali Aynı Değil

"Şu fotoğrafları görünce, geçen hafta yağan kardan mutlu olduğuma utandım. 
Göbeklitepe’nin bir kısmını örten şimdiki çatının inşaatı Klaus aramızdan ayrıldıktan sonra başlamıştı ve yapım sürecindeki itinasızlıkları, projenin kağıt üzerindeki haliyle inşa edilen halinin farklılıklarını, endişelerimi defalarca paylaştım.”



 

Bu Kadar Faydasını Gördüğünüz Yeri Bir De Korumayı Düşünün Ey Faniler

“İstisnasız her seferinde, bu insan eşi ile 20 yılını verdi oraya bir dinleyelim, çözüm bulalım demedi kimse de, aksine bana kişisel saldırılara başlandı hep. Göbeklitepe artık çok kişinin ‘nemalandığı’ bu kelimeden nefret ediyorum ama öyle) bir yer, bu kadar faydasını gördüğünüz yeri bir de korumayı düşünün ey faniler.”







 

Göbeklitepe’nin Sorunlarıyla İlgilenmiyorlar Mı?

“Hadi doğu tarafından C yapısı ortalarına kadar yağmur girdiğini biliyordum (çatı taşıyıcıları kağıt üzerindeki plandan daha yüksek yapıldı) ama eğer kar çatıya rağmen D yapısına, B yapısına kadar ulaşıp yerleşebiliyorsa çözüm aramak gerekir. Bilim danışma kurulu, koordinatör falan bu insanlar neden Göbeklitepe’nin sorunları ile ilgilenmiyorlar?"











Editör: Ahmet Şen 




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