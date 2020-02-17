​Şanlıurfalı Judocu Türkiye Üçüncüsü Oldu

15-16 Şubat tarihlerinde Afyonkarahisar Tınaztepe spor salonunda yapılan Okul Sporları Judo Gençler Türkiye Şampiyonasında Şanlıurfa Judo İhtisas Kulübü sporcularından Mehmet Ali Ravi 60 kilo da Türkiye 3. sü olarak Şanlıurfa’ya bronz madalya kazandırdı.Şampiyona sonunda bir açıklama yapan Türkiye Judo Federasyonu Şanlıurfa İl Temsilcisi Mücahid Delioğlu;“ Şanlıurfa Judo ailesi olarak 2020 yılına güzel bir başlangıç yapmıştık, Anadolu Yıldızlar Ligindeki takım halinde şampiyonluğumuzun hemen ardından Gençler kategorisinde de Mehmet Ali Türkiye üçüncüsü oldu. Urfalı gençlerimizle birlikte inşallah daha nice başarılar elde edeceğiz. Sporcumuzu tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Ayrıca Şanlıurfa’lı Judocularımızdan desteklerini esirgemeyen Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sn. Sezer Huysuz, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Zeynel Abidin Beyazgül, Haliliye Belediye Başkanımız Sn. Mehmet Canpolat, Türkiye Judo Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ali İhsan Delioğlu’na ve Gençlik Spor İl Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. ,Editör: Ahmet Şen