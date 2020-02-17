Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 17 Şubat 2020 09:21:00 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfalı Judocu Türkiye Üçüncüsü Oldu

Okul Sporları Judo Gençler Türkiye Şampiyonasında Şanlıurfa Judo İhtisas Kulübü sporcularından Mehmet Ali Ravi 60 kilo da Türkiye 3. sü olarak Şanlıurfa’ya bronz madalya kazandırdı.

​Şanlıurfalı Judocu Türkiye Üçüncüsü Oldu

15-16 Şubat tarihlerinde Afyonkarahisar Tınaztepe spor salonunda yapılan Okul Sporları Judo Gençler Türkiye Şampiyonasında Şanlıurfa Judo İhtisas Kulübü sporcularından Mehmet Ali Ravi 60 kilo da Türkiye 3. sü olarak Şanlıurfa’ya bronz madalya kazandırdı.



Şampiyona sonunda bir açıklama yapan Türkiye Judo Federasyonu Şanlıurfa İl Temsilcisi Mücahid Delioğlu;
“ Şanlıurfa Judo ailesi olarak 2020 yılına güzel bir başlangıç yapmıştık, Anadolu Yıldızlar Ligindeki takım halinde şampiyonluğumuzun hemen ardından Gençler kategorisinde de  Mehmet Ali Türkiye üçüncüsü oldu. Urfalı gençlerimizle birlikte inşallah daha nice başarılar elde edeceğiz. Sporcumuzu tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Ayrıca Şanlıurfa’lı Judocularımızdan desteklerini esirgemeyen Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sn. Sezer Huysuz, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Zeynel Abidin Beyazgül, Haliliye Belediye Başkanımız Sn. Mehmet Canpolat, Türkiye Judo Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ali İhsan Delioğlu’na ve Gençlik Spor İl Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. ,



Editör: Ahmet Şen 
Etiketler
Yorum Yap
Spor
​Şanlıurfalı Judocu Türkiye Üçüncüsü Oldu
​Şanlıurfalı Judocu Türkiye Üçüncüsü Oldu
Okul Sporları Judo Gençler Türkiye Şampiyonasında Şanlıurfa Judo İhtisas Kulübü sporcularından Mehmet Ali Ravi 60 kilo da Türkiye 3. sü olarak Şanlıurfa’ya bronz madalya kazandırdı.
Karaköprü Belediyespor’dan Altın Değerinde 3 Puan
Karaköprü Belediyespor’dan Altın Değerinde 3 Puan
TFF 3. Lig temsilcisi Karbel Karaköprü Belediyespor Yomraspor’u 1-0 mağlup ederek altın değerinde 3 puanın sahibi oldu. Kırmızı Siyahlı ekibe galibiyeti getiren gol Emre Okur’un ayağından geldi.
Karaköprü Galibiyete Kilitlendi
Karaköprü Galibiyete Kilitlendi
Ligin 23. Hafta maçında Trabzon temsilcisi Yomraspor’u konuk edecek olan Karaköprü Belediyespor hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi. Kırmızı siyahlı ekipte tek hedef galibiyet.
​PFDK’dan Urfaspor’a Para Cezası
​PFDK’dan Urfaspor’a Para Cezası
Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Şanlıurfaspor Amedspor maçındaki eksikliklerden dolayı Sarı-Yeşillilere para cezası verdi.
​Urfaspor Kapansın diyen Urfaspor’un Başkanı Oldu! Urfaspor’u Yaşatan Mutlu Yılmaz Yalan Oldu
​Urfaspor Kapansın diyen Urfaspor’un Başkanı Oldu! Urfaspor’u Yaşatan Mutlu Yılmaz Yalan Oldu
Yerel bir televizyon kanalında “Urfaspor kapansın. Karaköprüspor Urfaspor olsun” diyen Spor Yorumcusu - Eski Futbolcu Nihat Çakır Urfaspor’a başkan oldu. Çakır’ın İlk icraatı takımı hayatta tutan Mutlu Yılmazı göndermek oldu.
Şanlıurfa’lı Judocular Takım Halinde Şampiyon Oldu
Şanlıurfa’lı Judocular Takım Halinde Şampiyon Oldu
Spor Genel Müdürlüğü’nün sporun tabana yaygınlaştırılması ve Olimpiyat hazırlık merkezlerine daha fazla sporcu kazandırılması amacı ile her yıl düzenlediği Anadolu Yıldızlar Ligi’nin Judo gurup müsabakaları Batman’da yapıldı.
​Karaköprü Belediyespor Amatöre Döndü
​Karaköprü Belediyespor Amatöre Döndü
Önce kongre süreci ile amatör sürecine başlayan Karaköprü Belediyespor takımı kongresi yeni başkan ve yönetimiyle amatöre ilk adımı atmış oldu.
Haliliye Ekibi Kalan Maçları Kaybetmek İstemiyor
Haliliye Ekibi Kalan Maçları Kaybetmek İstemiyor
Türkiye Voleybol Erkekler 1. Lig’inde mücadele eden Haliliye Belediyespor Voleybol Takımı, hafta sonu oynanacak Akkuş Belediyespor karşılaşmasına hazırlanıyor.
​PFDK’dan Şanlıurfaspor’a Ceza
​PFDK’dan Şanlıurfaspor’a Ceza
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig Beyaz Grupta mücadele eden Şanlıurfaspor, PFDK’dan ceza yağdı. PFDK, Urfaspor’un güvenlik görevlisi görevlendirmemesi nedeniyle 6 bin liralık para cezası verdi.
Şanlıurfalı Kızlar Sahaya İndi
Şanlıurfalı Kızlar Sahaya İndi
Visa, kadınların her alanda güçlenmesi amacıyla gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında oluşturulan ve 9 ilde hayata geçirilen Visa Kızlar Sahada Futbol Okulları'nın tanıtımı Şanlıurfa'da yapıldı.
​Elazığspor’dan Depremden Sonra Ligden Çekilme Talebinde
​Elazığspor’dan Depremden Sonra Ligden Çekilme Talebinde
Elazığspor, Elazığ’da meydana gelen 6.8 şiddetindeki deprem dolayısıyla ligden çekilme talebinde bulunacak.
​Kobe Bryant Helikopter Kazasında Hayatını Kaybetti
​Kobe Bryant Helikopter Kazasında Hayatını Kaybetti
Los Angeles Lakers'in efsane basketbolcusu Kobe Bryant, helikopter kazasında hayatını kaybetti.
​Çiğdem Köksal Schmidt, Göbeklitepe Elden Gidiyor
​Çiğdem Köksal Schmidt, Göbeklitepe Elden Gidiyor
​Şanlıurfalı Judocu Türkiye Üçüncüsü Oldu
​Şanlıurfalı Judocu Türkiye Üçüncüsü Oldu
​Urfa İş Hanında Derin Çatlaklar Oluştu
​Urfa İş Hanında Derin Çatlaklar Oluştu
Karaköprü’de “Tehlike Geliyorum” Diyor
Karaköprü’de “Tehlike Geliyorum” Diyor
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
05:45
Güneş
07:05
Öğle
12:44
İkindi
15:44
Akşam
18:12
Yatsı
19:28
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿