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Bu haber 17 Şubat 2020 09:00:41 Tarihinde eklenmiştir.

​Urfa İş Hanında Derin Çatlaklar Oluştu

Yüzlerce işyerinin olduğu Urfa İş Hanı duvarlarında çatlaklar oluşması işyeri sahiplerini tedirgin ediyor.

​Urfa İş Hanında Derin Çatlaklar Oluştu

Şanlıurfa’nın ticaret merkezlerinden olan ve sayısız işyerinin olduğu Urfa İş Hanında Elazığ depreminde sonra meydana gelen çatlakları tedirginliğe neden oluyor. Binanın ana kirişlerinde oluşan çatlaklar gözle görülür bir şekilde kendini gösteriyor. Çatlakların derinliği ve genişliği duvardaki boyayı bile yarıp açılmış.
 
 
 
 
 

Şanlıurfa’da Hasar Meydana Geldi

Geçen ay Elazığ’da meydana gelen 6.8 şiddetindeki deprem Şanlıurfa ve diğer illerde de bütün şiddetiyle hissedildi. Bun deprem Malatya ve Elazığ’da yıkıma neden oldu. Bu iki ilin yanı sıra çevre illerde de küçük çapta hasarlara neden oldu. Bu hasarların görüldüğü illerden biri de Şanlıurfa oldu. Şanlıurfa’nın merkezinde ve ilçelerinde birçok binada maddi hasar meydana geldi.
 
 
 
 
 

Evlerde Hasar Ouşmuştu

Şanlıurfa’nın merkez Haliliye ilçesi depremden en çok etkilenen ilçelerin başında geldi. Ahmet Yesevi ve Devteşti mahallelerinde bulunan bazı evlerde oluşan hasardan dolayı vatandaşlar evlerini boşaltmak zorunda kaldı. Vatandaşlar evlerini terk etmek zorunda kalarak kışın kiracı konumuna geldi. Evlerinde hasar meydana vatandaşların durumu ise çözüm bekliyor.
 
 
 
 
 

Eski Yapı iş Hanında Çatlaklar Oluştu

Şanlıurfa’nın merkezinde bulunan ve içerinde yüzlerce işyeri olan Urfa İŞHANI duvarlarında ve taşıyıcı kolon ve kirişlerinde de hasar meydana geldi. Bu kolon ve kirişlerdeki çatlaklar gözle görülür bir şekilde ortadayken herhangi bir çalışma yapılmaması iş Hanındaki vatandaşları tedirgin ediyor. Binanın eski yapı olması da olası kaza riskini arttırıyor.
 






 
Editör: Ahmet Şen
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