Karaköprü’de “Tehlike Geliyorum” Diyor

Kamu kaynakları heba oluyor

Vatandaşlar ölüm tehlikesi altında

DEDAŞ direkleri söktü

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesine bağlı Şenevler Mahallesin 6104 sokakta kazılan bina temelinde dolayı yolda göçük meydana geliyor. Yoldaki asfaltta derin çatlaklar oluşmasına ve yer yer çökmesine neden olan kazı çalışmaları ile ilgili yasal bir işlem yapılıp yapılmadığı ise merak konusu olarak kaldı. Caddenin yanında bulunan binalarda ikamet eden vatandaşlar ise yolun gittikçe daha fazla çökmeye başladığını bunun önleminin alınması gerektiğini söyledi.Yeni yapılaşma alanı olan merkez Karaköprü ilçesi sık sık kazı çalışmalarından dolayı kamu malına zarar veriliyor. Belediyelerin kaynaklarıyla yapılan yol, kaldırım ve alt yapıya zarar veren bu tür çalışmalar, vatandaşların da tepkisine neden oluyor. Duruma tepki gösteren vatandaşlar, belediye yetkililerinin çöken yoldan dolayı herhangi bir çalışma yapmadığını iddia eti.Çöken yolda meydana gelen derin yarıklardan dolayı araçlar yolu kullanamazken vatandaşlar ise yolu yarıya kadar kapatan müteahhide tepkili. Yarıya kadar kapatılmasına rağmen yolun kullanılamaması bölgede trafik akışını da olumsuz etkiliyor. Çevre binalarda ikamet eden vatandaşlar araçlarını otoparklarına alamadıkları için sıkıntı yaşıyor.Gece aydınlatması görevi gören direklerin göçükten dolayı düşmesinden dolayı sokak geceleri oldukça karanlık oluyor. Bu da yolu kullanan yayaların göçen yoldan aşağı düşmesi tehlikesine neden oluyor. Takılacağı bir yer kalmayınca DEDAŞ direkleri söküp götürdü. DEDAŞ elemanları direklerin yayaların ve araçların üzerine devrilmemesi için söktüklerini söyledi.Editör: Ahmet Şen