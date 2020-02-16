Bu haber 16 Şubat 2020 17:21:43 Tarihinde eklenmiştir.
Halil Kendirli Son Yolculuğuna Uğurlandı
Türk Halk Müziği sanatçısı Halil Kendirli, son yolculuğuna uğurlandı.
Türk Halk Müziği sanatçısı Halil Kendirli, kanser nedeniyle tedavi gördüğü Ankara’daki hastanede önceki gün hayatını kaybetti.
Kendirli’nin cenazesi, memleketi Şanlıurfa’da Yusuf Paşa Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Bediüzzaman Mezarlığı'na defnedildi. Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses de cenazeye bir çelenk gönderdi.
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