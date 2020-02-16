​Türkiye’de Geçen Yıl 1 Milyon 180 bin 840 Bebek Dünyaya Geldi

Bakanlığımıza bağlı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye'de geçen yıl 605.310 erkek, 575.530 kız bebek doğdu. Dünyaya gelen 1.180.840 bebekten erkeklere en fazla Yusuf, Eymen ile Miraç, kız bebeklere de Zeynep, Elif ve Defne ismi verildi. Geçen yıl doğan erkek bebeklere 8.816 Yusuf, 7.713 Eymen, 6.857 Miraç ismi verilirken, kız bebeklere 13.420 Zeynep, 8.586Ömer Asaf, Ömer, Mustafa, Kerem, Miran, Hamza ve Emir erkek bebeklerde en fazla verilen isimler arasında yer buldu. Asel, Azra, Eylül, Ebrar, Asya, Öykü ve Ecrin kız çocuklarına en çok verilen isimler arasında oldu.Türkiye genelinde ise erkeklerde, en fazla kullanılan birinci isim 2.737.031 ile Mehmet oldu. Mehmet’i 2.068.092 ile Mustafa ve 1.724.223 ile Ahmet takip etti.Kadınlarda ise 2.678.292 ile Fatma en çok kullanılan kadın isminde birinci olurken, 2.033.814 ile Ayşe, 1.594.873 ile Emine en fazla kullanılan diğer isimler oldu.Erkeklerde bu isimleri, Ali, Hüseyin, Hasan, İbrahim, İsmail, Yusuf ve Osman, kadınlarda ise Hatice, Zeynep, Elif, Meryem, Şerife, Zehra ile Sultan takip etti. Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde erkeklerde Mehmet, kadınlarda Fatma ismi yine ilk sırada yer aldı.Başkentte ve İzmir'de erkeklere Mehmet, Mustafa ve Ali, İstanbul'da ise Mehmet, Mustafa ile Ahmet, kadınlarda Ankara'da Fatma, Ayşe ve Emine, İstanbul'da Zeynep, Fatma ile Ayşe, İzmir'de ise Fatma, Ayşe ve Hatice isimleri ilk sırada yer buldu.Türkiye'de bazı isimler ise sadece bir kişide bulunuyor. Bunlar arasında Feratun, Dilbere, Farim, Ülçü, Selmanni, Eliyde, Mürinşah, Hörem, İsal ve Femedi isimleri dikkati çekti. Çift isim olarak da Bersıyan İsak, Öner Tugan, Alya Nursen, Necip Amir, Hayat Nuriye, Sabriye Tezer, Aylin Fügen, Hazni Ayaz, Mahmut Eyüphan ile Meşküre Canan adları listelerde yer aldı.