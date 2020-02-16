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Bu haber 16 Şubat 2020 14:35:41 Tarihinde eklenmiştir.

​Urfalı İşçi Antalya’da sondaj makinesinin altında kaldı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, devrilen sondaj makinesinin altında kalan Şanlıurfalı işçi feci şekilde verdi.

​Urfalı İşçi Antalya’da sondaj makinesinin altında kaldı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, devrilen sondaj makinesinin altında kalan Şanlıurfalı işçi feci şekilde verdi. İlçeye bağlı Çakmak Mahallesi'nde Gökçeler Barajı'nda zemin güçlendirme çalışması sırasında Urfalı işçi Ramazan Akfırat (38), üzerine sondaj makinesinin devrilmesi sonucunda makinenin altında kaldı. Yaralı işçi, arkadaşlarının yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen Akfırat, kurtarılamadı. Cenaze, uçakla Urfa’ya gönderileceği öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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Asayiş
​Urfalı İşçi Antalya’da sondaj makinesinin altında kaldı
​Urfalı İşçi Antalya’da sondaj makinesinin altında kaldı
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, devrilen sondaj makinesinin altında kalan Şanlıurfalı işçi feci şekilde verdi.
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