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Bu haber 16 Şubat 2020 09:46:54 Tarihinde eklenmiştir.

​Üretme İstasyonunu Yaklaşık 100 Bin Kişi Ziyaret Ediyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü Şanlıurfa Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Birecik Kelaynak Üretme İstasyonu Şanlıurfa'yı ziyarete gelen turistlerin uğrak noktası oldu.

​Üretme İstasyonunu Yaklaşık 100 Bin Kişi Ziyaret Ediyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü Şanlıurfa Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Birecik Kelaynak Üretme İstasyonu Şanlıurfa'yı ziyarete gelen turistlerin uğrak noktası oldu. İstasyonu yılda yaklaşık 100 bin kişi ziyaret ediyor.

Nesilleri tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan kelaynaklar DKMP Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde sıkı bir şekilde korunuyor. Birecik'te 1977 yılında 2 adet ergin ve 9 adet yavru ile başlanan üretim çalışmaları neticesinde bugün kelaynak sayısı 244'e ulaştı. Ayrıca kelaynaklar için bu yıl içerisinde bir de Tür Koruma Eylem Planı yapıldı. Yapılan bu eylem planı ile türün devamlılığı için alınabilecek tedbirler ortaya konuldu.

Tür Eylem Planının yapılma amacı içerisinde kelaynak türünün dağılış gösterdiği alanların belirlenmesi; popülasyonunun sürdürülebilir bir şekilde devamlılığının sağlanmasına yönelik olarak, türün ortam tercihini, ekolojik - biyolojik ihtiyaçlarını, koruma ilkelerinin, oluşturulan koruma alanının yönetiminin, alandaki yerel insan faaliyetlerinin ekonomik, kültürel ve sosyal boyutlarının belirlenmesi sayılabilir.
Tür Eylem Planı kapsamında önümüzdeki 5 yıl türün korunması ve izlenmesi çalışmaları yoğun bir şekilde devam edecek.

Bölgeye turist taşıyan pek çok turizm şirketinin tur güzergâhına aldığı ve yıllık yaklaşık 100 bin kişinin ziyaret ettiği Kelaynak Üretme İstasyonu'nda, gelen ziyaretçilerin bilgilendirildiği Kelaynak Tanıtım Merkezi de yer alıyor.

Ülkemizde sadece Birecik'te bulunan ve her yıl Şubat ayında üreme dönemlerini geçirmek için tabiata bırakılan kelaynaklar şu anda istasyonda yaşamını sürdürüyor.
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​Üretme İstasyonunu Yaklaşık 100 Bin Kişi Ziyaret Ediyor
​Üretme İstasyonunu Yaklaşık 100 Bin Kişi Ziyaret Ediyor
Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü Şanlıurfa Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Birecik Kelaynak Üretme İstasyonu Şanlıurfa'yı ziyarete gelen turistlerin uğrak noktası oldu.
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