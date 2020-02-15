​Dünyanın En Eski Şanlıurfa Bir Ödül Daha Aldı

İstanbul'da düzenlenen Tureks Uluslararası Fuarcılık ödül töreninde Şanlıurfa’da bulunan 'Göbeklitepe Örenyeri' en başarılı müze ödülüne layık görüldü. İstanbul Crown Plaza’da, Tureks Uluslararası Fuarcılık tarafından düzenlenen "Attraction Star Awards" ödül töreninde 80 Müze ve Örenyeri yarıştı. Törende en başarılı müze kategorisinde 'Göbeklitepe Örenyeri' ödül aldı.Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Şanlıurfa Müze Müdürü ve Göbeklitepe Kazı Başkanı Celal Uludağ ödülü aldı. Burada konuşan Uludağ, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne, Şanlıurfa Valiliği’ne, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na, Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne, Müteveffa Klaus Schmidt’e, DOĞUŞ A.Ş. ve Şanlıurfa Müze Müdürlüğü’nün tüm çalışanlarına, Şanlıurfa ve Göbeklitepe sevdalılarına teşekkür ederim" diye konuştu.