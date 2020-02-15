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Bu haber 15 Şubat 2020 22:50:46 Tarihinde eklenmiştir.

​Çin’den Şanlıurfa’ya gelin geldi

Şanlıurfa’da Yılmaz Yıldırım Çin'de Uçak Mühendisliği bölümünü okuduğu yıllarda tanıştığı Çinli Meymune ile şanlıurfa’da yapılan düğünle dünya evine girdi.

​Çin’den Şanlıurfa’ya gelin geldi

Şanlıurfa’da Yılmaz Yıldırım Çin'de Uçak Mühendisliği bölümünü okuduğu yıllarda tanıştığı Çinli Meymune ile şanlıurfa’da yapılan düğünle dünya evine girdi. Şanlıurfa’da yaşamaya karar veren çiftin nikahı ve düğünü, Şanlıurfa kültürüne ve adetlerine göre yapıldı.
Lise eğitimini tamamladıktan sonra üniversite okumak için Çin’e giden Yıldırım orada Çin'li Meymune adlı genç kız ile tanıştı. Ardından genç çift, evlenmeye karar verdi. Çin'li Meymune ve Urfalı Yılmaz Şanlıurfa’da dünya evine girdi. Genç çiftin düğününe Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve birçok davetli katıldı. Düğüne katılan Beyazgül “Hemşerimiz Yılmaz Yıldırım ile Çin'li Meymune Hanımın düğün merasimlerine katıldık. Genç kardeşlerime ömür boyu mutluluklar diliyorum” dedi.
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Asayiş
​Çin’den Şanlıurfa’ya gelin geldi
​Çin’den Şanlıurfa’ya gelin geldi
Şanlıurfa’da Yılmaz Yıldırım Çin'de Uçak Mühendisliği bölümünü okuduğu yıllarda tanıştığı Çinli Meymune ile şanlıurfa’da yapılan düğünle dünya evine girdi.
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