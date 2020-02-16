Başkan Beyazgül'den Karaköprü'ye müjde!

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Esentepeli vatandaşlara müjde geldi.Mahalle mahalle gezen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül2ün son durağı Esentepe Mahallesi oldu. Burada Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ile birlikte mülkiyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine geçen arazide incelemede bulunan Beyazgül, burada büyük bir yeşil alan projesi uygulayacaklarının açıkladı.“Karaköprü Belediye Başkanımız Metin Baydilli ile birlikte mülkiyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızdan Büyükşehir Belediyemize geçen ve yeşil alan olarak değerlendireceğimiz Esentepe mahallesindeki 20 bin metrekarelik alanda incelemelerde bulunduk. Vatandaşlarımıza yeşil alan kazandırmanın gayreti içinde olmaya devam edeceğiz. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sn. Murat Kurum'a hemşerilerim adına teşekkür ediyorum.”