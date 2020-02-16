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Bu haber 16 Şubat 2020 09:00:41 Tarihinde eklenmiştir.

Başkan Beyazgül'den Karaköprü'ye müjde!

​Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Esentepeli vatandaşlara müjde geldi.

Başkan Beyazgül'den Karaköprü'ye müjde!

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Esentepeli vatandaşlara müjde geldi.

Mahalle mahalle gezen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül2ün son durağı Esentepe Mahallesi oldu. Burada Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ile birlikte mülkiyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine geçen arazide incelemede bulunan  Beyazgül, burada büyük bir yeşil alan projesi uygulayacaklarının açıkladı.

Esentepeli vatandaşlar adına Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a teşekkür eden Beyazgül, şu ifadeleri kullandı;

“Karaköprü Belediye Başkanımız Metin Baydilli ile birlikte mülkiyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızdan Büyükşehir Belediyemize geçen ve yeşil alan olarak değerlendireceğimiz Esentepe mahallesindeki 20 bin metrekarelik alanda incelemelerde bulunduk. Vatandaşlarımıza yeşil alan kazandırmanın gayreti içinde olmaya devam edeceğiz. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sn. Murat Kurum'a hemşerilerim adına teşekkür ediyorum.”
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