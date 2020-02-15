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Bu haber 15 Şubat 2020 21:20:29 Tarihinde eklenmiştir.

Başkan Beyazgül, Muhtar Buluşmalarını Devam Ettiriyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül muhtar buluşmalarını sürdürüyor. Beyazgül, Şanlıurfa GAP Muhtarlar Derneğini ziyaret ederek Şanlıurfa genelinde yapılacak olan çalışmaları değerlendirdi.

Başkan Beyazgül, Muhtar Buluşmalarını Devam Ettiriyor

 
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül muhtar buluşmalarını sürdürüyor. Şanlıurfa GAP Muhtarlar Derneğini ziyaret ederek Şanlıurfa genelinde yapılacak olan çalışmaları değerlendiren Başkan Beyazgül, “Muhtarlarımız ile bir araya gelmemizin tek sebebi Şanlıurfa’dır. Halkımıza daha iyi nasıl hizmet edebiliriz düşüncesiyle bir araya geldik” dedi.
 
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ve AK Parti Haliliye İlçe Başkanımız Süleyman Aksu ile birlikte Şanlıurfa GAP Muhtarlar Dernek Başkanı Ali Demir ve Mahalle Muhtarları ile bir araya geldi.
 
Şanlıurfa’da yapılan ve yapılacak olan projeler görüşüldüğü buluşmada, Mahalle Muhtarların görüş ve önerileri alındı.
Şanlıurfa'nın geleceği için ortak akıl ile çalışmanın önemine değinen Başkan Beyazgül, gerçekleştirilen birlikteliğin ardından bir açıklamada bulundu.
 
Başkan Beyazgül, “Şanlıurfa GAP Muhtarlar Derneğini ziyaret ederek muhtarlarımız ile bir araya geldik. Muhtarlarımız ile birlikte geçmişte çalışarak beraber olduk, istişarede ettik. Muhtarlarımız ile çok değerli fikir alışverişinde bulunduk kendi yaptıklarımızı ve memleket ile ilgili olarak düşüncülerimizi anlattık. Onlarda kendi fikirlerini belirttiler bir araya gelmemizin tek sebebi memleket için halkımıza daha nasıl hizmet edebiliriz düşüncesiyle bir araya geldik. İnşallah bu birlikteliğimiz hep sürer, memleketimizde bir huzur ve birliktelik varsa bu birlikteliktendir” dedi.
 
Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ise, “Değerli muhtarlarımız ile geçmişte olduğu yine hep beraberiz. Gayemiz ve amacımız bir Şanlıurfa’nın, Haliliye’nin mutluluğu için Büyükşehir Belediye Başkanımız ile birlikte geniş bir istişare toplantısı yaptık. Muhtarlarımızın sorunlarının çözümü noktasında iş ve işlemlerde tabi tutmak açısından mutluyuz. Muhtarlarımız ile hep birlikte Şanlıurfa için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.
 
AK Parti Haliliye İlçe Başkanımız Süleyman Aksu, “Muhtarlarımız ile güzel bir uyum içerisindeyiz. İnşallah bizler bütün illeri geçerek Şanlıurfa’ya altın çağını Zeynel Başkan yaşatacaktır. Bizlerde bu ekipte olmaktan dolayı gurur duyuyoruz. İnşallah çok güzel hizmetlere imza atılacaktır” şeklinde konuştu.
 
Şanlıurfa GAP Muhtarlar Dernek Başkanı Ali Demir ise, “42 Muhtar üyesi bulunan derneğimize Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül ziyarette bulundular. Şehrimiz için istişarede bulunduk, kendilerine teşekkür ediyoruz” dedi.
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Asayiş
Başkan Beyazgül, Muhtar Buluşmalarını Devam Ettiriyor
Başkan Beyazgül, Muhtar Buluşmalarını Devam Ettiriyor
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül muhtar buluşmalarını sürdürüyor. Beyazgül, Şanlıurfa GAP Muhtarlar Derneğini ziyaret ederek Şanlıurfa genelinde yapılacak olan çalışmaları değerlendirdi.
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