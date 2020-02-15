Karaköprü Belediyespor’dan Altın Değerinde 3 Puan

TFF 3. Lig temsilcisi Karbel Karaköprü Belediyespor Yomraspor’u 1-0 mağlup ederek altın değerinde 3 puanın sahibi oldu. Kırmızı Siyahlı ekibe galibiyeti getiren gol Emre Okur’un ayağından geldi.TFF 3. Lig 1. Grupta mücadele eden Karbel Karaköprü Belediyespor 23. Hafta maçında Yomraspor ile karşı karşıya geldi. Kırmızı siyahlı ekip rakibini Emre Okur'un 79. Dakikada attığı golle 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.Karşılaşmayı Karbel Karaköprü Belediyespor'un Kulüp Başkanı Ahmet Kenan Kayral ve yönetim kurulu üyeleri ve Kulüp Eski Başkanımız Mustafa Aslan’da tribünden takip ederken, maç sonu yöneticiler futbolcular galibiyeti birlikte kutladı.Maça ev sahibi Karbel Karaköprü Belediyespor baskılı başlarken, Yakaladığı pozisyonları değerlendiremeyince ilk yarı 0-0 beraberlikle sonuçlandı. İkinci yarıda da baskılı başlayan Şanlıurfa temsilcisi Karaköprü Belediyespor aradığı golü 79. Dakikada Emre Okur’un ayağından buldu. Golden sonra baskısını arttıran konuk ekip Yomraspor’un ataklarında Karaköprü Belediyespor kalecisi Erşen kritik kurtarışlar yaptı. Maçın son dakikalarına girilirken Kulüp Başkanı Ahmet Kenan Kayral yerinde oturamadı. Hakemin bitiş düdüğü ile birlikte Başkan Kayral büyük sevinç yaşadı.Karbel Karaköprü Belediyespor Yomraspor karşısında aldığı kritik 3 puanla puanını 36’ya çıkarırken zirve takibini bırakmadı. Maç sonunda futbolcular galibiyeti taraftarla kutlarken, soyunma odasında da büyük sevinç yaşandı. Maç sonu soyunma odasına giren Kulüp Başkanı Ahmet Kenan Kayral ve Asbaşkan Halef Tokmakçı aldıkları galibiyet için futbolcuları ve teknik ekibi kutladı.