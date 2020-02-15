Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 15 Şubat 2020 20:49:36 Tarihinde eklenmiştir.

Karaköprü Belediyespor’dan Altın Değerinde 3 Puan

TFF 3. Lig temsilcisi Karbel Karaköprü Belediyespor Yomraspor’u 1-0 mağlup ederek altın değerinde 3 puanın sahibi oldu. Kırmızı Siyahlı ekibe galibiyeti getiren gol Emre Okur’un ayağından geldi.

Karaköprü Belediyespor’dan Altın Değerinde 3 Puan

 
TFF 3. Lig temsilcisi Karbel Karaköprü Belediyespor Yomraspor’u 1-0 mağlup ederek altın değerinde 3 puanın sahibi oldu. Kırmızı Siyahlı ekibe galibiyeti getiren gol Emre Okur’un ayağından geldi.
TFF 3. Lig 1. Grupta mücadele eden Karbel Karaköprü Belediyespor 23. Hafta maçında Yomraspor ile karşı karşıya geldi. Kırmızı siyahlı ekip rakibini Emre Okur'un 79. Dakikada attığı golle 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
 
Karşılaşmayı Karbel Karaköprü Belediyespor'un Kulüp Başkanı Ahmet Kenan Kayral ve yönetim kurulu üyeleri ve Kulüp Eski Başkanımız Mustafa Aslan’da tribünden takip ederken, maç sonu yöneticiler futbolcular galibiyeti birlikte kutladı.
 
Maça ev sahibi Karbel Karaköprü Belediyespor baskılı başlarken, Yakaladığı pozisyonları değerlendiremeyince ilk yarı 0-0 beraberlikle sonuçlandı. İkinci yarıda da baskılı başlayan Şanlıurfa temsilcisi Karaköprü Belediyespor aradığı golü 79. Dakikada Emre Okur’un ayağından buldu. Golden sonra baskısını arttıran konuk ekip Yomraspor’un ataklarında Karaköprü Belediyespor kalecisi Erşen kritik kurtarışlar yaptı. Maçın son dakikalarına girilirken Kulüp Başkanı Ahmet Kenan Kayral yerinde oturamadı. Hakemin bitiş düdüğü ile birlikte Başkan Kayral büyük sevinç yaşadı.
 
Karbel Karaköprü Belediyespor Yomraspor karşısında aldığı kritik 3 puanla puanını 36’ya çıkarırken zirve takibini bırakmadı. Maç sonunda futbolcular galibiyeti taraftarla kutlarken, soyunma odasında da büyük sevinç yaşandı. Maç sonu soyunma odasına giren Kulüp Başkanı Ahmet Kenan Kayral ve Asbaşkan Halef Tokmakçı aldıkları galibiyet için futbolcuları ve teknik ekibi kutladı. 
Etiketler
Yorum Yap
Spor
Karaköprü Belediyespor’dan Altın Değerinde 3 Puan
Karaköprü Belediyespor’dan Altın Değerinde 3 Puan
TFF 3. Lig temsilcisi Karbel Karaköprü Belediyespor Yomraspor’u 1-0 mağlup ederek altın değerinde 3 puanın sahibi oldu. Kırmızı Siyahlı ekibe galibiyeti getiren gol Emre Okur’un ayağından geldi.
Karaköprü Galibiyete Kilitlendi
Karaköprü Galibiyete Kilitlendi
Ligin 23. Hafta maçında Trabzon temsilcisi Yomraspor’u konuk edecek olan Karaköprü Belediyespor hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi. Kırmızı siyahlı ekipte tek hedef galibiyet.
​PFDK’dan Urfaspor’a Para Cezası
​PFDK’dan Urfaspor’a Para Cezası
Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Şanlıurfaspor Amedspor maçındaki eksikliklerden dolayı Sarı-Yeşillilere para cezası verdi.
​Urfaspor Kapansın diyen Urfaspor’un Başkanı Oldu! Urfaspor’u Yaşatan Mutlu Yılmaz Yalan Oldu
​Urfaspor Kapansın diyen Urfaspor’un Başkanı Oldu! Urfaspor’u Yaşatan Mutlu Yılmaz Yalan Oldu
Yerel bir televizyon kanalında “Urfaspor kapansın. Karaköprüspor Urfaspor olsun” diyen Spor Yorumcusu - Eski Futbolcu Nihat Çakır Urfaspor’a başkan oldu. Çakır’ın İlk icraatı takımı hayatta tutan Mutlu Yılmazı göndermek oldu.
Şanlıurfa’lı Judocular Takım Halinde Şampiyon Oldu
Şanlıurfa’lı Judocular Takım Halinde Şampiyon Oldu
Spor Genel Müdürlüğü’nün sporun tabana yaygınlaştırılması ve Olimpiyat hazırlık merkezlerine daha fazla sporcu kazandırılması amacı ile her yıl düzenlediği Anadolu Yıldızlar Ligi’nin Judo gurup müsabakaları Batman’da yapıldı.
​Karaköprü Belediyespor Amatöre Döndü
​Karaköprü Belediyespor Amatöre Döndü
Önce kongre süreci ile amatör sürecine başlayan Karaköprü Belediyespor takımı kongresi yeni başkan ve yönetimiyle amatöre ilk adımı atmış oldu.
Haliliye Ekibi Kalan Maçları Kaybetmek İstemiyor
Haliliye Ekibi Kalan Maçları Kaybetmek İstemiyor
Türkiye Voleybol Erkekler 1. Lig’inde mücadele eden Haliliye Belediyespor Voleybol Takımı, hafta sonu oynanacak Akkuş Belediyespor karşılaşmasına hazırlanıyor.
​PFDK’dan Şanlıurfaspor’a Ceza
​PFDK’dan Şanlıurfaspor’a Ceza
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig Beyaz Grupta mücadele eden Şanlıurfaspor, PFDK’dan ceza yağdı. PFDK, Urfaspor’un güvenlik görevlisi görevlendirmemesi nedeniyle 6 bin liralık para cezası verdi.
Şanlıurfalı Kızlar Sahaya İndi
Şanlıurfalı Kızlar Sahaya İndi
Visa, kadınların her alanda güçlenmesi amacıyla gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında oluşturulan ve 9 ilde hayata geçirilen Visa Kızlar Sahada Futbol Okulları'nın tanıtımı Şanlıurfa'da yapıldı.
​Elazığspor’dan Depremden Sonra Ligden Çekilme Talebinde
​Elazığspor’dan Depremden Sonra Ligden Çekilme Talebinde
Elazığspor, Elazığ’da meydana gelen 6.8 şiddetindeki deprem dolayısıyla ligden çekilme talebinde bulunacak.
​Kobe Bryant Helikopter Kazasında Hayatını Kaybetti
​Kobe Bryant Helikopter Kazasında Hayatını Kaybetti
Los Angeles Lakers'in efsane basketbolcusu Kobe Bryant, helikopter kazasında hayatını kaybetti.
​Spor camiası Elazığ için tek ses, tek yürek oldu..
​Spor camiası Elazığ için tek ses, tek yürek oldu..
Süper Lig’de oynanan Fenerbahçe-Başakşehir maçında taraftarlar Elazığ’da yaşanan 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşları unutmadı.
Şanlıurfa'da Jandarma ve Polisten Ortak Operasyon, 16 Kişi Gözaltına Alındı
Şanlıurfa'da Jandarma ve Polisten Ortak Operasyon, 16 Kişi Gözaltına Alındı
​Esnaf Ve Müşteri Arasında Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı
​Esnaf Ve Müşteri Arasında Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı
​Sinir Krizi Geçiren Kadın Mahalleyi Birbirine Kattı
​Sinir Krizi Geçiren Kadın Mahalleyi Birbirine Kattı
​Sokak Ortasında Dehşet! Kurşun Yağmuruna Tuttu
​Sokak Ortasında Dehşet! Kurşun Yağmuruna Tuttu
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
05:47
Güneş
07:08
Öğle
12:44
İkindi
15:43
Akşam
18:10
Yatsı
19:26
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿