Barış Pınarı,Çocukların Hayatını Değiştirdi

Ülkelerindeki iç savaş ve terör örgütlerinin şehirlerini işgali nedeniyle uzun yıllar büyük sıkıntılar yaşayan Telabyad ve Resulayn’daki çocuklar, Barış Pınarı Harekâtı ile çocuk olduklarının farkına varmaya başladı. Türkiye Cumhuriyetinin, sınırlarındaki terör koridorunu ortadan kaldırmak, Suriye sınırı boyunca güvenli bir bölge oluşturarak, Suriyelilerin kendi ülkelerinde özgürce yaşamasını temin etmek amacıyla 9 Ekim 2019 tarihinde başlattığı Barış Pınarı Harekâtı, bölgedeki çocukların hayatını değiştirmeye devam ediyor.

Türkiye'nin Kontrolündeki yerlerde huzur var

Türkiye’nin kontrolündeki bölgelerin dışında yaşayan çocuklar açlık, yoksulluk ve soğuk hava nedeniyle can verirken, Barış Pınarı Harekâtı ile Türkiye’nin kontrolüne geçen Telabyad ve Resulayn’daki çocuklar sıcak yuvalarında yaşamaya, okullarına gitmeye, spor ve sosyal etkinliklerle geleceğe hazırlanmaya başladı.Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinesinde bölgedeki okullar yeniden çocuklarla dolarken, Şanlıurfa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü de hizmete giren okullarda çocuklara yönelik desteklerine devam ediyor.

Çocuklara hediyeler verildi

Geçtiğimiz günlerde okulların basketbol potaları, voleybol sahaları ve futbol kalelerini yenileyen Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, önceki gün de Telabyad’dakiŞarkiyye, Cerrah, El Sabbağ ve Zeynep İlkokulunda 1675 öğrencinin hayatına dokundu. Okullara tenis masaları kuran Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, öğrencilerin faydalanması için 60 futbol topu, 60 basketbol topu, 60 voleybol topu, 400 pinpon topu, 24 raket, her okula 100 er adet spor çantası, şort-tişört, eşofman takımı ve 10’ar adet satranç takımı teslim etti.

Sportif faaliyetler yapılıyor

Barış Pınarı bölgesinde yaşayan çocukların sosyal ve sportif faaliyetler ile maruz kaldıkları savaş travmasını atlatmaları, derslerinde başarılı olmaları amacıyla gerçekleştirilen faaliyetler için okullara giden Gençlik ve Spor Bakanlığı Suriye Koordinatörü Mehmet Sıddık Yıldırım ve kurum personeli, bir yandan spor alanlarının montajını yaparken diğer yandan da öğrencilerle sohbetler ederek, renkli görüntüler oluşturdu. Türk ve Suriye Bayraklarıyla donattıkları okullarında kurulan tenis masalarında ilk maçlarını yapan Suriyeli çocuklar, Türkiye Cumhuriyetine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve tüm Türk halkına teşekkür ettiler.

Telabyad’daki okullarda, daha önce ailesiyle birlikte Türkiye’de yaşadığı için Türkçe konuşan çok sayıda öğrencinin olduğu dikkat çekti.