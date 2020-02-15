CHP Hayrettin Cidir İle Devam Dedi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Şanlıurfa il örgütünün 37. olağan Kongresi Mehmet Akif İnan konferans salonunda yapıldı. Düzenlenen kongreye CHP'nin ağır topları olan milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu da katıldı. Şanlıurfa milletvekili Aziz Aydınlık, CHP Parti Meclis Üyesi Erbil Aydınlık, ilçe teşkilatları kadın Kolları ve gençlik kollarının yanı sıra yüzlerce partili katıldı.Büyük bir heyecan içerisinde düzenlenen kongrede mevcut başkan Hayrettin Cidir ile rakibi Ali Ersöz kıyasıya yarıştı. İki ismin yarıştığı kongrede gergin anlar yaşandı. Başkan Hayrettin Cidir ile rakibi Ali Ersöz'ün taraftarları arasında çıkan tartışma polis ve partililerin araya girmesiyle son buldu.Oy Kullanma işlemine geçen 131 delegenin 84 oyunu alan Mevcut Başkan Hayrettin Cidir yeniden CHP Şanlıurfa il başkanı seçildi. Ali Ersöz ise 47 oy aldı.