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Bu haber 15 Şubat 2020 14:00:27 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’da Köy Ağalarının Kürkleri Kayboluyor! Fiyatı 5 Bin Liraya Kadar Çıkıyor

Türkiye’nin en sıcak ili olarak bilinen Şanlıurfa’da son yılların en soğuk havası yaşanıyor. Vatandaşlar soğuk havadan korunmak için teknolojinin gölgesinde kalan kürk ustalarının yolunu tutarak kaybolmaya yüz tutmuş koyun derisi kürklerini alıyor.

​Şanlıurfa’da Köy Ağalarının Kürkleri Kayboluyor! Fiyatı 5 Bin Liraya Kadar Çıkıyor

Yaz aylarında Türkiye'nin en sıcak illerinin başında gelen Şanlıurfa son günlerde Sibirya soğukları etkili olmaya başladı. Soğuk havalardan korunmak isteyen ve genellikle kırsal kesimde yaşayan vatandaşların daha çok tercih ettiği kürk soğuk havaya karşı direnç sağlıyor. Kürkün fiyatı da kalitesine göre bin 500 ila 5 bin lirada arasında değişiyor.


 

Köy Ağaları, Milletvekilleri ve İhtiyar Heyeti Giyer

Soğuk havada kürkün sıcak tutuğunu belirten esnaf Mustafa İnanır, “Şanlıurfa’da havalar soğudu. Kürk giyimi mevsimliktir. Kürk özellikle kışın giyilir, yöreseldir. Yerli ve yabancı turistler hep buradan kürk alıp götürürler. Kürkü genellikle kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarımız tercih ediyor. Kürkü köy ağaları, milletvekilleri ve ihtiyar heyeti genelde giyerler. Kuzu kürkü bin 500 liradan başlayıp 5 bin liraya kadar çıkıyor” dedi.





 

“Bizim için kürk giyimi çok değerlidir”

Soğuktan korunmak için kürk alan Salih Yıldız da, “Kışın soğuk hava sert geçiyor. Bende geldim soğuktan korunmak için kuzu kürkü alacağım. Kuzu kürkleri pahalı, bizde ucuz almaya çalışacağız. İnsan bu kürkte dışarıda yatsa, sanki sobanın yanında gibi sıcak hisseder. Kışın don olunca bu kürkler çok iyi ısıtıyor. Bizim için kürk giyimi çok değerlidir” diye konuştu. 









Editör: Ahmet Şen 
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​Şanlıurfa’da Köy Ağalarının Kürkleri Kayboluyor! Fiyatı 5 Bin Liraya Kadar Çıkıyor
​Şanlıurfa’da Köy Ağalarının Kürkleri Kayboluyor! Fiyatı 5 Bin Liraya Kadar Çıkıyor
Türkiye’nin en sıcak ili olarak bilinen Şanlıurfa’da son yılların en soğuk havası yaşanıyor. Vatandaşlar soğuk havadan korunmak için teknolojinin gölgesinde kalan kürk ustalarının yolunu tutarak kaybolmaya yüz tutmuş koyun derisi kürklerini alıyor.
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