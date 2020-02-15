​Başkan Canpolat Karşıyaka'da: Notlarımızı Aldık

Canpolat: Tüm ilçeyi karış karış dolaşıyoruz

Belediye Başkan Mehmet Canpolat, merkez ve kırsal mahalleleri karış karış dolaşmaya devam ediyor. Bu kapsamda Karşıyaka Mahallesinde çeşitli incelemelerde bulunan Başkan Canpolat’a, birim amirleri, mahalle muhtarı ve vatandaşlar eşlik etti. Mahalle sakinleri ile görüşüp, talepler dinleyen Başkan Canpolat, ilgili birimlere talimatlar verdi.Mahalledeki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, “ Haliliye Belediyesi olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tüm ilçeyi karış karış dolaşıyoruz. Vatandaşlarımızın tüm sorunlarını birebir dinliyoruz. Bugün de merkez mahallemiz Karşıyaka’da vatandaşlarımızla bir araya geldik. Onları dinledik, notlarımızı aldık. Gerekli talimatlarımızı da verdik. Yine söylüyorum. Biz Haliliyeliler için hizmetkar olmaya geldik ve bunun gereğini de yapıyoruz. Birlik beraberlik içinde daha güzel bir Haliliye için çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz” dedi.Başkan Canpolat, incelemelerinin ardından bölgeden ayrıldı.Editör: Ahmet Şen