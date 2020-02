​Şanlıurfa’dan Dünyaya İnsanlık Dersi

Barış Pınarı Harekatı Bölgesindeki Halkın Güvenliği Sağlandı

Gerekli Yardımlar Yerine Ulaştı

Kızılay Yardımları İle Giyiniyorlar

Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinesinde AFAD tarafından organize edilen yardımlar, Telabyad ve Resulayn’da ihtiyaç sahiplerine ulaştırılırken, dünyaya adeta insanlık dersi veriliyor.Terör örgütü PKK/YPG’den temizlendikten sonra hayatın normale dönmesi için başta her iki ilçenin içme suyu ve elektrik ihtiyacını gideren SUDKOM koordinatörlükleri, her iki ilçede de hastane ve okulları aktif hale getirdi. Halkın ekmek ihtiyacının karşılanması için, bölgenin Türkiye’nin kontrolüne geçtiği günden bu yana un yardımlarını sürdüren AFAD, Kızılay ve TMO’nun destekleriyle bu hafta Telabyad’daki fırınlara 75 ton un ve 30 koli maya ile Resulayn’daki fırınlara 50 ton un dağıtımı gerçekleştirdi.AFAD Şanlıurfa İl Müdürü Mahmut Sönmez’in bizzat sahada organize ettiği yardım faaliyetleri ile son bir haftada;Telabyad Selahaddin Sabbah İlkokulundaki öğrencilere Hayrat İnsani Yardım Derneği İstanbul Küçükçekmece Temsilciliği tarafından temin edilen 300 çift ayakkabı dağıtıldı. İnsani yardımların ulaştırılmasında çocuklara öncelik tanıyan SUDKOM, okulların soba ve yakıt ihtiyacını da AFAD aracılığıyla sivil toplum kuruluşlarından temin ediyor. Bu kapsamda İHH İnsani Yardım Derneği’nden temin edilen 250 soba ve 500 kırtasiye seti, Resulayn’daki okullara dağıtıldı. Barış Pınarı Harekatı ile huzur ve güvenin hakim olduğu bölgeye, Suriye’nin diğer bölgelerinden gelen insanların da yardımına koşan SUDKOM, AFAD organizasyonu ile Menekşe Derneğinden temin edilen 930, Kızılay’dan temin edilen 150 ve AFAD’ın temin ettiği 180 gıda kolisini Telabyad’daki ailelere ulaştırdı.Türkiye’nin Suriye sınırı boyunca oluşturduğu güvenli bölgelerde yaşayan insanların her türlü yardımına koşan Türk Kızılayı, Telabyad’da hizmete sunduğu Sevgi Mağazası ile Türk halkının yüksek insani vasıflarını yaşatmaya devam ediyor.Bölgeye ilk ulaşan yardım kuruluşlarından olan Türk Kızılayı, çadır kurma, sıcak yemek, battaniye, gıda gibi yardımlarda öne çıkarken, kurduğu Sevgi Mağazası ile de ihtiyaç sahiplerini rencide etmeden giyim ihtiyaçlarını karşılıyor.Bölgedeki ilgili kuruluşların tespit ettiği ihtiyaç sahibi aileler, kendilerine verilen kuponlarla geldikleri Sevgi Mağazasından, ayakkabıdan giysiye kadar istedikleri ihtiyaçlarını temin ediyor. Kızılay personelinin çalıştığı Telabyad Kızılay Sevgi Mağazasında, son bir haftada 109 ailenin ihtiyaçları giderildi. Ailece mağazaya gelen ihtiyaç sahiplerine bu hafta; 2084 yetişkin, 1276 çocuk giysisi ve ayakkabısı verildi.Editör: Ahmet Şen