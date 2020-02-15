Karaköprü Galibiyete Kilitlendi

Ligin 23. Hafta maçında Trabzon temsilcisi Yomraspor’u konuk edecek olan Karaköprü Belediyespor hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi. Kırmızı siyahlı ekipte tek hedef galibiyet. TFF 3. Ligde zirve mücadelesini sürdüren Karaköprü Belediyespor, 23. Hafta maçında Yomraspor’u ağırlayacak. 15 Şubat 2020 Cumartesi günü Faruk Çelik Stadyumunda oynanacak olan maçta Kırmızı siyahlı ekip 3 puan hesapları yapıyor.Cumartesi günü saat 13.00'te başlayacak olan karşılaşma öncesi Karaköprü Belediyespor Kulüp Başkanı Ahmet Kenan Kayral taraftarları maça davet etti.Zorlu maçtan 3 puanla ayrılmak istediklerini söyleyen Kulüp Başkanı Kayral, “Son haftalarda iyi mücadele ediyoruz. Kendi sahamızda oynayacağımız Yomraspor maçını da kazanarak üst sıralara doğru yükselişimizi sürdürmek istiyoruz. Sahada güzel mücadele veren futbolcularımızın taraftarımızın desteğine ihtiyacı var. Tüm Şanlıurfalı ve Karaköprülü hemşerilerimizi bu maçta takımımızı desteklemeye davet ediyorum" dedi.Yomraspor’u yeneceklerini vurgulayan, Karaköprü Belediyespor’un forvet oyuncusu Emre Okur ise, “Yomraspor maçı çok zorlu geçecek. Biz takım olarak bu maçtan galibiyet alacağımıza inanıyorum. Taraftarlarımız bizi yalnız bırakmasınlar. Çünkü onlar bizim yanımızda olduğu sürece biz sahada daha fazla mücadele ediyoruz. İnşallah bu maçta gol ve goller atarak takımıma destek olurum” diye konuştu. Cumartesi günü Karaköprü Faruk Çelik Stadında oynanacak olan karşılaşmayı Kocaeli Bölgesi Hakemi Abdulbaki Ayyıldız yönetecek. Ayyıldız’ın yardımcılığını Sabri Öge ve Rıdvan Çevik yaparken maçın dördüncü hakemi Leven Gümüşdere.