Şanlıurfa Ziraat Odasından Eğitimlerini Tamamlayan Çiftçiler Belgelerini Aldı

Şanlıurfa Ziraat Odası farkındalık oluşturmaya devam ediyor. Her ay çiftçilere yönelik farklı eğitim ve kurslar düzenleyen Şanlıurfa Ziraat Odası Şubat ayının ilk haftasında 120 çiftçiye “Meyve Ağaçlarında Teorik ve Uygulamalı Budama Eğitimi.” verdi.Şanlıurfa Ziraat Odası Tarımsal Yayım ve Danışmanlık birimi ile GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü işbirliğiyle çiftçilere yönelik “Meyve Ağaçlarında Teorik ve Uygulamalı Budama Eğitimi” verildi.GAP-TEAM müdürlüğü bünyesinde çalışan, alanında uzman eğitimciler tarafından verilen kursun 1’inci gününde Yılmaz Işık tarafından Fıstık yetiştiriciliği ve budaması, 2’inci gününde Menduh Turanoğlu ile Şehnaz Korkmaz tarafından Zeytin yetiştiriciliği ve budaması, 3’uncu günde Gökhan Akkuş tarafından Nar yetiştiriciliği ve budaması, 4’uncu gününde İsmail Rastgeldi tarafından Bağ yetiştiriciliği ve budaması, 5’inci günde ise Sibel Akkuş Binici tarafından Badem yetiştiriciliği ve budaması konuları anlatıldı. Eğitimi başarıyla bitiren yaklaşık 120 çiftçiye sertifika ve katılım belgesi verildi.Verilen eğitim hakkında yazılı açıklama yapan Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyyüpoğlu “Tarımın başkenti olarak bilinen ilimizde Ziraat odamıza düşen bütün görevleri yerine getirmek için gece gündüz çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Şanlıurfa Ziraat odası olarak her zaman, her platformda çiftçimizin yanındayız. Eğitimler düzenleyerek çiftçilikte kaliteyi yükseltmeyi hedefliyoruz. Çiftçilerin kazanması Ülkenin kalkınması ve gelişmesi anlamına geliyor. Bu kapsamda odamızda farklı kurs ve eğitimler vererek bilinçli ve faydalı çiftçiler Şanlıurfa’ya kazandıracağız. Katılım gösteren tüm çiftçilerimize bol ve bereketli kazançlar diliyorum. Düzenlenen bu eğitimlerde bizleri yalınız bırakmayan GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne teşekkür ediyorum. Ziraat odamız ve GAP- TEAM arasındaki ortak çalışmalar her geçen gün artacaktır” Dedi.Eğitimin koordinatörlüğünü yapan Ziraat mühendisi danışmanlarımızdan Galip Gazanfer ise “Bölgemizde fıstık, badem, zeytin, nar üretiminin son yıllarda artmasıyla beraber bölgede yoğun talep nedeniyle öyle bir eğitim verme ihtiyacı duyduk. Bölge ve İl genelinde meyvecilikte kaliteyi yüksek tutmak için çiftçilerin eğitimi ve gelişimi önemlidir. Son zamanlarda meyve bahçelerinde ciddi hastalıklarla karşı karşıya kalınmaktadır. Bu kapsamda yürüttüğümüz eğitimin temel gayesi çiftçinin zararını minimuma indirmeyi hedefliyoruz. Bu eğitimlerle çiftçilerimize budama, yetiştiricilik, aşı ve gübreleme gibi konularda bilgi ve becerilerini artırmak için uygulamalı ve teorik paylaşımlarda bulunduk. Eğitim sürecinde bizleri yalınız bırakmayan GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne teşekkür ediyorum.” dedi.