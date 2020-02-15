Başkan Soylu, 'Biz de yan gelip yatacağız' sözüne açıklık getirdi

Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, siyasette ezber bozan bir söylemde bulunarak, önceki yönetimleri eleştirmek yerine övgü ile söz etti. Soylu, “Sağolsunlar asli tüm hizmetler yerine getirilmiş” dedikten sonra kendine özgü üslubu ile bir de espri yaparak, “Biz de yan gelip yatacağız” ifadelerini kullanıp, toplantıya katılanların yüzünü güldürdü.Geçtiğimiz ay görevinden alınan Ceylanpınar Belediye Başkanı Abdullah Aksak'ın yerine atanan Belediye Meclis Üyesi Feyyaz Soylu, önceki Başkan Menderes Atilla’nın “hayırlı olsun” ziyaretinde, esprisini yaptı. Ancak, bazı çevrelerin bu espriyi ciddiye alması üzüntü yarattı. Başkan Feyyaz Soylu, kendisini kutlayan önceki Başkan Menderes Atilla’ya ilçeye verdiği hizmetler için teşekkür etti.Görevine yeni atanmasından dolayı anlatacak bir hizmetinin henüz bulunmadığını ifade eden Feyyaz Soylu, “Eğer gerçekten hizmet konuşacak olursak benim bir hizmetim yok. Bana yapılacak bir hizmet kalmamış yani benden önceki Belediye Başkanları yapılması gereken her şeyi yapmış . Yolumuz var, suyumuz var, kanalizasyonumuz var. Ancak bu hizmet yapmayacağız anlamına gelmez. Elbette yapacağız” diyen Başkan Soylu ardından bir de espri yaptı. “Biz de yatacağız, kalkacağız, sohbet edeceğiz” diye yaptığı espri ile herkesi güldüren, ortamı sıcak söylemleri ile ısıtan Başkan Soylu, gönül belediyeciliği mesajı verdi.“Önceki başkanımız sağ olsun ziyaretimize geldi, güzel dileklerini iletti. Ben de beni onure eden bu davranışa karşı kendisinin hizmetlerinden bahsettim. Elbette belediyecilik hizmeti sadece yol, su değildir. Bizim özümüzde sosyal belediyecilik, gönül belediyeciliği vardır. Ben buna vurgu yapmak istedim. Sayın başkana nazik ziyareti için teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsunlar."