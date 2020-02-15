Hilvan Sonunda Doğalgaza Kavuşacak

Hilvan Belediyesi’nin yeni dönemdeki en büyük ve en önemli projelerinden biri olan ‘Doğalgaz Projesi’ altyapı çalışmaları Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclisi Plan Bütçe Komisyonu tarafından onaylandı.

Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık’ın Hilvan halkına söz verdiği ‘Doğalgaz Projesi’nin altyapı çalışmaları, Hilvan Belediyesi tarafından düzenlenen raporların Şanlıurfa Büyükşehir Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulmasının ardından oybirliği ile kabul edildi. Hayata geçecek projenin altyapı çalışmaları Şanlıurfa Büyükşehir ve Hilvan Belediyesi işbirliği ile yürütülecek.

Hilvan için hayati önem taşıyan ve vatandaşların büyük oranda talep ettiği doğalgaz projesinin altyapı çalışmalarının onaylanmasının ardından Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık müjdeyi sosyal medya hesabından verdi.

Bayık’ın konu ile açıklaması ise şöyle:

‘İlçemiz her geçen gün yeni yapılaşmalara ev sahipliği yaparak gelişen bir konumdadır. Doğalgaz ana hattının Hilvan’dan geçmesi ve ilçe halkının bundan faydalanmaması büyük bir eksiklikti. Proje müdürlerimiz tarafından hazırlanan fizibilite raporuyla birlikte Belediye Meclisi kararını da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu)’na başvuruda bulunduk. Bunun üzerine AKSA Doğalgaz Şanlıurfa yetkililerince yapılan görüşmeler neticesinde, EPDK’ya genişletme başvurunun tamamlanabilmesi için gerekli olan Şanlıurfa Büyükşehir Meclisi Plan Bütçe Komisyonu’nun onayı bugün oy birliğiyle alınarak altyapı destek çalışmaları onaylanmış oldu’ dedi.

Bayık, vatandaşlarımızın da en büyük isteği olan ve 2019 yerel seçimlerinde en büyük vaatlerimiz arasında bulunan ‘Doğalgaz Projesi’nin hayata geçirilmesi ile ilgili olarak atılan adımlar sonucunda Hilvan’ın EPDK 2020 yılı yatırım programına alınması bizim için büyük bir sevinçtir, gururdur. Bu süreç içerisinde bize büyük destek veren Ak Parti Şanlıurfa Milletvekillerimize, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Hilvan’a doğalgaz şebekesinin döşenmesi ile ilgili gerekli altyapı izinlerinin çıkarılması ve desteklenmesi hususunda çalışma yapan Plan Bütçe Komisyon üyeleriyle birlikte emeği geçen herkese şahsım ve tüm Hilvanlı hemşerilerim adına teşekkür ederim şeklinde konuştu.