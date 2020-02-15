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Bu haber 15 Şubat 2020 08:45:32 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’da Trafik Kazası! 10 Yaralı

Şanlıurfa’da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

​Şanlıurfa’da Trafik Kazası! 10 Yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Akçakale karayolunun 35'inci kilometresinde meydana geldi. 

 

Kazada 1 Kişi Araçta Sıkıştı

İlçe merkezine seyir halinde olan plakası ve sürücüleri henüz öğrenilmeyen otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, otomobil ters dönerek şarampole devrildi. Her iki araçta bulunan 10 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan 1 kişiyi uzun uğraşlar sonucu kurtardı. 





 

Kazada 10 Kişi Yaralandı

Kazada yaralanan Mustafa S., Yakup K., Ömer M., Murat C. ve Ahmet Ş. Akçakale Devlet Hastanesine, Yunus S., Fatih A. ve Halit A. Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Hakan Ç. ve Muhammet Enes U. ise Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


Editör: Ahmet Şen 
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