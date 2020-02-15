​Tarım Bakanlığı Halkın Sağlığıyla oynayanları açıkladı… Listede Urfa da var

Tarım Bakanlığı, halkın sağlığıyla oynayan 74 firmayı tek tek listeleyerek açıkladı. Listede Güneydoğu Anadolu bölgesinden Mardin ve Şanlıurfa'dan firmalar bulunuyor. Sağlıklı gıdalar istenilen şekilde üretilene kadar denetimlerin süreceğini belirten Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, "Bu gece itibarıyla Bakanlığımızın sitesinden 74 firmayı da ifşa ederek tam 99 ürünle ilgili ifşalarımıza devam ediyoruz" dedi. Bakan 'ın açıklamasının hemen ardından Bakanlığın resmi internet sitesinde taklit ve tağşiş yapan firmalar ile ürünleri vatandaşlar paylaşılarak uyarıda bulunuldu. 74 firma ve 99 hileli ürün arasından Şanlıurfa'da 1 firma da var.Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde bulunan Akdünya Süt ve Süt Ür. İml. San. ve Tic. Ltd. Şti. nin adını veren Bakanlık süt ürününde bitkisel yağ kullanıldığının tespit edildiğini açıkladı.Komşu illerden Gaziantep ve Diyarbakır sahte ürün üreten hiçbir firma listede yer almazken, Mardin ve Adıyaman'dan da birer firma listede yer aldı.