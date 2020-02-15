​Şanlıurfa’da Nikah Daireleri 14 Şubatta Doldu Taştı

İki Hediye Alma Derdinden Kurtuluyoruz

Nikahın Bu Güne Gelmesi İçin Çok Uğraştık

Kentte, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle evlenmek isteyen çiftler nikah dairesine başvuru yaparak özel günü değerlendirmek istedi. Haliliye Belediyesi evlendirme memuru, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde başvuruda bulunanların nikahlarını kıydı.Nikah salonunda düzenlenen törenle dünya evine giren onlarca çift 14 Şubat Sevgililer Günü'nde nikahlarını kıyarak çifte mutluluk yaşadıklarını ifada etti.Sevgililer Günü dolayısıyla 14 Şubat tarihinde evlenmek istediklerini belirten Ali ile Özlem Demir çifti, “Çok mutluyuz. Bu güne özel olarak nikâhımızı kıyıyoruz. Evlenme hazırlığı yapan genç çiftlere de evliliği tavsiye ediyoruz. Bugünün bizim içi ayrı bir önemi var. İki hediye alma durumundan da kurtuluyoruz.”dedi.Şükrü ile Selin Çallı Çifti, “Bugün ayrı bir mutluyuz. Nikahımızın bu güne gelmesi için çok uğraştık. Güzel bir duygu. Herkese nasip olur inşallah. Kendimizi şanslı hissediyoruz. Hayırlı olmasını diliyoruz” ifadelerini kulandı.Haliliye Belediyesi, nikahlarını kıyılan genç çiftlere zeytin fidanı hediye ederek yeşil bir Şanlıurfa projesine de tekrar dikkat çekti.Editör: Ahmet Şen